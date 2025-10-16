Проучване: Кетогенната диета може да намали риска от Алцхаймер

Ново проучване на учени от Университета на Мисури разкри, че консумацията на храни с високо съдържание на мазнини – като риба, ядки и плодове – може да предпази от болестта на Алцхаймер. Резултатите показват, че кетогенната диета може да помогне за запазване на здравето на мозъка, особено при хора с генетична предразположеност към заболяването.

Проучването е публикувано в Journal of Neurochemistry. Изследователите са проучили как диета с високо съдържание на мазнини и ниско съдържание на въглехидрати, известна като кетогенна диета, влияе на хората, изложени на риск от развитие на Алцхаймер.

Те открили, че такава диета може да забави или дори да спре влошаването на мозъчната функция при лица, носители на гена APOE4, който е широко признат като най-силният генетичен рисков фактор за болестта на Алцхаймер.

Ролята на гена APOE4

Генът APOE4 отдавна се свързва с ранна метаболитна дисфункция на мозъка и променени чревни бактерии. Смята се, че хората с този ген имат по-голям шанс да развият Алцхаймер в по-късно в живота.

Екипът от Университета на Мисури се фокусирал върху това дали промяната в хранителните навици може да повлияе върху начина, по който този ген функционира в организма. Резултатите от изследването показват, че чрез насочване на вниманието към тези ранни промени в мозъка и червата чрез храненето е възможно да се намали рискът от Алцхаймер още преди да се появят симптомите.

Диетата като превантивен подход

Проучването подчертава, че храни, богати на здравословни мазнини – като мазна риба, ядки и плодове – играят роля в поддържането на метаболитния баланс в мозъка. Кетогенната диета, която насърчава организма да използва мазнини вместо въглехидрати за енергия, изглежда създава условия, които предпазват мозъчните клетки от увреждане и стареене.

Въпреки че резултатите са обещаващи, изследователите подчертаха, че са необходими повече дългосрочни проучвания, за да се потвърдят пълните ползи и безопасността на кетогенните диети за хора с гена APOE4.

