Кое е най-доброто време за консумация на семена от чиа?

Семената от чиа предлагат многобройни ползи за здравето, но не всеки знае, че времето за консумация може значително да повлияе на енергийните нива. За да увеличите максимално енергията, е важно да знаете кога да добавите чиа към диетата си, съобщава изданието Verywell Health.

Най-доброто време за консумация на семена от чиа

Според Health Harvard, семената от чиа могат да се консумират по всяко време на деня. Те обаче са особено полезни сутрин като част от закуска или междинна закуска. Ето как семената от чиа могат да ви заредят с енергия през целия ден.

Те са добър източник на протеин, което помага да се осигури постоянен източник на енергия. Тяхното високо съдържание на фибри и протеини също може да ви помогне да се чувствате по-малко гладни. Съдържат вид въглехидрати, наречени олигозахариди, които спомагат за поддържането на стабилни енергийни нива.

Изданието съобщава, че семената от чиа съдържат разнообразни хранителни вещества, включително: фибри, протеин и омега-3 мастни киселини.

Семената от чиа са пълноценен протеин, което означава, че съдържат всичките девет незаменими аминокиселини, които тялото не може да произведе. Освен това, продуктът съдържа и следните микроелементи: калций, фосфор, магнезий, калий, желязо, цинк, селен, мед, манган.

Омега-3 мастните киселини и фибрите в семената от чиа могат да помогнат за понижаване на нивата на липопротеините с ниска плътност (LDL), известни още като „лош“ холестерол, и за повишаване на „добрия“ холестерол. Омега-3 мастните киселини, открити в семената от чиа, могат да играят роля в защитните функции на сърцето, като например: регулиране на кръвното налягане и сърдечната честота, предотвратяване на образуването на кръвни съсиреци, намаляване на възпалението

В „Journal of Food Science and Technology“ се съобщава, че семената от чиа съдържат и диетични фибри, за които е установено, че спомагат за увеличаване на чувството за ситост след хранене и намаляват апетита. След хранене, семената от чиа образуват гелообразно вещество в стомаха. Това може да ви помогне да се чувствате сити по-дълго време и да намали апетита ви.

Антиоксидантите в семената от чиа могат да помогнат за предпазване от заболявания като: възпаление, някои видове рак, сърдечно заболяване, Болест на Алцхаймер.

Как безопасно да ядете семена от чиа?

Изданието съветва да избягвате потенциалните опасности, свързани със семената от чиа, като следвате тези съвети:

Семената от чиа набъбват бързо, когато абсорбират течност, което може да представлява опасност от задавяне, особено за хора, които имат затруднения с преглъщането.

Семената от чиа не трябва да се консумират сухи, тъй като могат да причинят запушване на хранопровода при излагане на влага и подуване.

Винаги накисвайте семената от чиа в течност преди консумация или ги комбинирайте с храни като кисело мляко.

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист!