Учени утвърдиха грамажа на храните за здравословна диета

03 октомври 2025, 10:29 часа 0 коментара
Епидемията на затлъстяване, която обхваща света през последните години поставя все по-остро въпроса за правилното, балансирано и здравословно хранене. Промяната в начина на живот и отглеждане на животните, както и етичните норми към тях накараха мнозина да се откажат от месото. А наскоро специалисти потвърдиха, че препоръчителното количество за дневен прием на месо трябва да е минимално, в сравнение с консумацията на плодове и зеленчуци.

В полза на растителната диета

Здравни специалисти потвърдиха, че пълноценната диета трябва да бъде предимно растителна, а месото – в минимални количества. Заключението е публикувано в списание The Lancet и доразвива изводите от доклад от 2019 г., който предизвика сериозен отпор от хранителната индустрия. Авторите настояват, че здравословният режим е „преобладаващо базиран на растителни храни, с умерено включване на продукти от животински произход и минимална консумация на добавени захари, наситени мазнини и сол“.

Препоръки

Новите препоръки почти не се различават от тези отпреди пет години:

червено месо (говеждо, свинско, агнешко) – максимум 15 грама на ден;

зеленчуци – 200 г; плодове – 300 г; зърнени храни – 210 г;

млечни продукти – 250 г;

риба или морски дарове – 30 г, плюс бяло месо като птиче.

Изследователите подчертават, че т.нар. „диета за планетарно здраве“ е свързана с по-добри здравни резултати, значително намаляване на смъртността от всички причини и спад в случаите на хронични заболявания, свързани с храненето, предаде БГНЕС. 

Фермерски и агропроизводствени организации в много страни определят препоръките като „неподходящи“ и „опасни“, но научната общност вижда в тях устойчив модел за здраве и околна среда. 

Евгения Чаушева
