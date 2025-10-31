Учените предупреждават: Тази скрита заплаха в спалнята ви уврежда сърцето

Вероятно вече знаете, че времето пред екрана и излагането на светлина могат да затруднят заспиването. Но може би е добре да инвестирате в маска за сън или затъмняващи завеси, за да се предпазите от светлина, докато спите.

Ново проучване хвърля светлина върху връзката между потенциално сериозни проблеми със сърдечното здраве и спането в стая, изпълнена със светлина. От тази статия ще научите всички важни подробности по темата.

Какво разкри проучването за здравето на сърцето и съня

Проучването, е проследило 88 905 души над 40 годишна възраст в продължение на близо десетилетие. Участниците в проучването не са имали сърдечно-съдови заболявания в началото на изследването. Те са носили сензор за светлина в продължение на една седмица всяка година.

Проучването измерва излагането им на светлина между полунощ и 6 часа сутринта и преглежда медицинските досиета, за да търси нови диагнози за сърдечно-съдови заболявания, като коронарна артериална болест, миокарден инфаркт, сърдечна недостатъчност, предсърдно мъждене и инсулт.

В проучването хората, които са били изложени на най-много светлина през нощта, са били изложени на по-висок риск от развитие на редица различни сърдечно-съдови заболявания, включително коронарна артериална болест, миокарден инфаркт, сърдечна недостатъчност, предсърдно мъждене и инсулт, както и на по-висок риск от смърт. Увеличението на риска е значително - например, с 45% до 56% по-висок риск от сърдечна недостатъчност и с 28% до 32% по-висок риск от предсърдно мъждене.

Изследователите открили тази корелация, дори когато взели предвид други фактори, свързани с начина на живот, които потенциално биха могли да играят роля, като възраст, диета, упражнения и ниво на доходи. Всъщност, жените и тези в по-младия диапазон на извадката са имали дори по-рязко увеличение на риска от сърдечни заболявания в сравнение с други демографски групи.

„Нашите открития показват, че в допълнение към настоящите препоръки, избягването на нощната светлина е обещаваща цел за предотвратяване на сърдечно-съдови заболявания“, казват авторите на изследването.

Изследователите предполагат, че излагането на светлина през нощта нарушава циркадния ритъм на тялото, което има значително въздействие върху здравето. Проучванията също така свързват излагането на светлина през нощта с повишен риск от развитие на диабет тип 2, например.

Разбира се, както много изследвания върху хора, изследването не може да докаже окончателно, че излагането на светлина причинява повишен риск от сърдечни заболявания, но силната корелация означава, че вероятно е добра идея да се помисли как светлината може да повлияе на съня ви.

Просто решение за намаляване на риска

Намаляването на излагането на светлина през нощта може да е една от най-лесните промени в начина ви на живот, които можете да направите, за да подобрите здравето на сърцето си. В допълнение към изключването на екраните и намаляването на осветлението поне час преди лягане, трябва да обмислите начини за намаляване на околната светлина в спалнята си.

Затъмняващите завеси и маските за сън могат да помогнат, ако външното улично осветление или източниците на светлина в стаята ви не могат да бъдат изключени напълно.

И като част от проучването, изследването също така показва, че хората, които са били изложени на най-ярката светлина през деня, са имали по-нисък риск от сърдечно-съдови заболявания - още един аргумент в полза на сутрешната разходка за начало на деня.

Накрая, грижата за съня ви не е само въпрос на комфорт, а и на здраво сърце. Малки промени като затъмняващи завеси, маска за сън или намаляване на източниците на светлина в спалнята могат да имат значителен ефект върху цялостното ви здраве. Не подценявайте силата на тъмнината в спалнята – тя може да бъде най-лесният и ефективен начин да предпазите сърцето си.

