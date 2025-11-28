Проучване: Този витамин понижава кръвното при възрастни със затлъстяване

Ново изследване показва, че добавките с витамин D могат да помогнат за понижаване на кръвното налягане при възрастни хора със затлъстяване, а приемът на повече от препоръчителната дневна доза не осигурява допълнителни ползи за здравето.

Според специалисти възрастните хора на възраст 51-70 години се препоръчва прием на 600 IU или 15 mcg витамин D дневно, а на тези на възраст 70 и повече години се препоръчва прием на 800 IU или 20 mcg.

Това проучване допълва нарастващия брой доказателства за многобройните ползи на витамин D за здравето, особено за здравето на кръвоносната система и метаболизма.

Ефекти от ниски спрямо високи дози витамин D

В това двойно сляпо, рандомизирано контролирано проучване (RCT) изследователите проучват 221 възрастни на възраст над 65 години, които имат индекс на телесна маса над 25 и се считат за хора с наднормено тегло или затлъстяване.

Те също така са имали серумно ниво на 25-хидрокси витамин D между 10 и 30 ng/ml, което показва или „недостатъчно“ ниво на витамин D (под 30/ml), или дефицит на витамин D (под 20 ng/ml).

На всички участници са давани по 250 mg калциев цитрат дневно. За приема на витамин D те бяха разделени на две групи: „групата с ниска доза“ приемаше 600 IU/дневно заедно с плацебо таблетки, а „групата с висока доза“ приемаше 3750 IU/дневно. Изследователите наблюдавали участниците в продължение на една година.

В края на изследването учените установили, че приемът на витамин D е помогнал за понижаване на кръвното налягане.

Въпреки че не е имало статистически значима разлика между двете групи, средно участниците са имали 3,5 mm Hg намаление на систоличното кръвно налягане (SBP) и скромно 2,8 mm Hg намаление на диастоличното кръвно налягане (DBP) след една година. При участниците в групата с високи дози витамин D намалението е малко по-голямо, отколкото при тези в групата с ниски дози витамин D.

Изследователите също така не са забелязали допълнителна полза при участниците, приемащи по-висока доза витамин D. От всички участници изследователите наблюдават, че хората със затлъстяване и тези с ниски нива на витамин D имат най-голяма полза от допълнителния витамин D.

Ниските нива на витамин D са свързани с хипертонията

Предишни изследвания са свързвали недостига на витамин D с повишен риск от падания при възрастни хора, както и с някои автоимунни заболявания, като множествена склероза и диабет тип 1.

Някои проучвания са установили също така връзка между недостига на витамин D и повишения риск от сърдечносъдови болести, включително хипертония и сърдечни заболявания.

Ниският прием на витамин D е свързан и с високото кръвно налягане в по-късен етап от живота.

Докторът по превантивна кардиология и експерт по сърдечно здраве Мишел Рутенщайн, която не е участвала в проучването, заяви, че резултатите от проучването не са изненадващи, като се има предвид ролята на калция и витамин D в регулирането на кръвното налягане.

Рутенщайн обясни как витамин D може да повлияе на кръвното налягане:

„Витамин D участва в регулирането на системата ренин-ангиотензин, която играе ключова роля в контрола на кръвното налягане. Когато нивата на витамин D са ниски, секрецията на ренин има тенденция да се увеличава, което може да повиши кръвното налягане чрез активиране на тази система.“

„Осигурен е и калций, за който е известно, че подпомага регулирането на кръвното налягане поради ефекта му върху функцията на кръвоносните съдове. Като помага на кръвоносните съдове да се отпуснат и да поддържат правилен тонус, калцият може да допринесе за понижаване на кръвното налягане“, каза тя.

Защо повече витамин D не винаги е по-добре

Един важен извод от проучването е, че приемането на по-високи от препоръчителните дози витамин D не носи допълнителни ползи по отношение на сърдечносъдовото здраве.

Коментирайки това, Рутенщайн казва:

„Много хора смятат, че повече винаги е по-добре, но когато става въпрос за хранителни вещества, трябва да се намери правилният баланс за тялото ви, като се вземат предвид фактори като лабораторните резултати, диетата и медицинската история. Целта е да получавате достатъчно, за да задоволите нуждите си - не твърде малко, но и не твърде много.“

Тя също така предупреждава да не се използват добавки с витамин D за дълъг период от време и по-високи от необходимите дози.

„При витамин D, който е мастноразтворим, приемането на високи дози за дълги периоди може да доведе до токсичност. Ето защо е важно да проверявате нивата на витамин D, за да сте сигурни, че получавате необходимото количество за вашето здраве“, каза тя.

По темата за избора на подходящи добавки с витамин D Рутенщайн подчерта, че не всички добавки са еднакви.

„Всички съдържат масла, които могат да се разядат при излагане на топлина по време на съхранение или транспортиране“, каза тя.

„Тъй като витамин D е мастноразтворим, приемането му с храна, която съдържа мазнини, може да подобри усвояването му и да гарантира по-ефективното му действие“, добави тя.

Ограничения на изследването

Проучването има няколко ограничения, особено що се отнася до размера на извадката, разнообразието и изходните съпътстващи заболявания.

Участниците са предимно възрастни хора (средна възраст 71,1 години) с висок индекс на телесна маса (среден ИТМ 30,2). Освен това само девет участници се занимават редовно с физическа активност.

Това може да ограничи възможността за обобщаване на резултатите от това проучване за други популации или възрастови групи. Същото може да се каже и за расовото или етническото разнообразие на участниците в проучването, което може да означава, че констатациите не са приложими за по-големи, по-разнообразни популации.

Участниците също така са имали висока честота на съпътстващи заболявания, като например хипертония, като 48% от участниците са били лекувани с антихипертензивни лекарства. Освен това някои от тях са започнали да се лекуват, след като са се включили в проучването.

Въпреки това чувствителните анализи показват, че започването на лечение на кръвното налягане не е променило общите резултати от проучването. Това може да повлияе и на обобщаването на тези резултати за лица без високо кръвно налягане.

