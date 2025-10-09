Затлъстяването при децата: Притеснителни данни и ефективни решения

Какво трябва да се знае за намаляване на риска от затлъстяване в детската възраст?

Наднорменото тегло и затлъстяването при децата придобива епидемичен характер и най-тревожното е, че съществува тенденция за неговото галопиращо нарастване. Уви, България не изостава в това отношение и българските ученици са сред водещите по наднормено тегло и затлъстяване в Европейския съюз. Резултати от проучвания, провеждани по Европейски проект COSI от Националния център по обществено здраве и анализи сред деца на 7 години в периода 2008-2023 г. показват, че свръхтеглото сред българските първокласници се е увеличило от 28.2% на 32%, а затлъстяването е скочило от 12.4% на 15.2%. Децата с високостепенно затлъстяване пък са близо 5%, което е алармиращ показател за общественозначим риск.

Тревога буди и фактът, че в последните години децата, живеещи живеещи в селата и тези от социално по-слаби семейства са по-пълни в сравнение с градските деца - тенденция, която се е променила в последните десет години. Това показва, че по-бедните семейства нямат ресурс да осигурят здравословно хранене на децата си и това проектира по-болни и инвалидизирани възрастни хора.

Последствията в зряла възраст

Известно е, че наднорменото тегло в детска възраст се запазва и поддържа и в зряла възраст и увеличава риска от диабет тип 2, сърдечносъдови заболявания и някои видове рак. Именно затова постигането и поддържането на нормално тегло и осигуряването на нормален растеж и хармонично физическо развитие на детето е изключително важно. Това изисква набелязване на спешни профилактични мерки не само от отделното семейство, но и от съответните държавни институции.

Генетични и външни фактори

Детското затлъстяване е наистина сериозно заболяване, при което взаимодействат генетични и екологични фактори, за да определят чувствителността на индивида към наддаване на тегло. Външните фактори за наднорменото тегло при децата са известни на много родители, но обикновено те не вземат навременни мерки в очакване проблемът да се реши с времето и с израстването детето да нормализира теглото си. В редица случаи се налага активно да се преодолее това състояние, което не е само козметично, но е и болестно.

Защо именно първокласниците са изложени на опасности за натрупване на излишни килограми?

С навлизане в училищна среда тяхното ежедневие сериозно се променя:

безконтролно хранене извън дома;

прием на преработени храни и безалкохолни напитки;

повече време на чина или пред компютъра;

по-малко време за игра;

повече стрес от учебния процес;

по-кратък сън.

Всички тези фактори на променената среда допринасят до голяма степен за затлъстяването, тъй като създават условия за нездравословен режим на хранене и физическа активност на детето. Това включва по-лесен достъп до нездравословни, промишлено преработени храни, агресивна реклама на храни и напитки, съдържащи значително количество захар и наситени мазнини, липса на условия за организирано здравословно хранене в училище.

Към това се прибавят и ниската двигателна активност поради липса на места за безопасни игри и спорт на открито, достъп до паркове, спортни площадки и велоалеи. При малките ученици особена роля играе семейната и социална среда - хранителни навици на семейството, поведението и примерът на по-големите братя и сестри, отношението към спорта и физическата култура.

Генетична предразположеност и ролята на захарта

Високият прием на съдържащи захар напитки и висококалорийни храни, при наличие на определени гени, влияе върху апетита и метаболитния отговор на организма спрямо високовъглехидратно хранене. Апетитът за сладко се увеличава и тласка към все по-големи количества сладки храни. Генетичната предразположеност прави децата по-уязвими при висок прием на сладки храни.

Ако си представим, че гените, предразполагащи към затлъстяване, са буре с барут, то прекомерният прием на захари е клечката кибрит, която взривява процеса на прекомерното натрупване на мазнини в тялото.

Сладките преработени храни, съдържащи захари (вафли, бисквити, пасти и др.) са с високо калорийно съдържание, но са бедни на полезни вещества като витамини и минерали. Те са привлекателни на вкус и водят до повишен прием на калории. Децата с генетично предразположение към затлъстяване имат по-висока потребност от сладки храни и изграждат зависимост поради известни нарушения в централната регулация на апетита. При тях често има свръхконсумация на съдържащи захар напитки и 100% плодови сокове.

Влиянието на тази генетична предразположеност може да се смекчи чрез създаване на благоприятна, здравословна среда от най-ранна детска възраст чрез възпитаване на здравословни хранителни навици и стимулиране на двигателната активност.

Опасности от изкуствени подсладители

Най-нови проучвания показват, че прекомерната консумация на изкуствени подсладители от бременната жена може също да се окаже фактор, допринасящ за затлъстяване на детето след раждане.

Изкуствените подсладители могат да променят предпочитанията за сладко, което води до повишена консумация на свръхподсладени храни. Освен това, те могат да играят активна метаболитна роля - ефект все още не напълно изяснен при хора. Поради тази причина подсладени с изкуствени подсладители напитки и храни не са здравословна алтернатива на зеленчуците и някои плодове.

Какво трябва да се знае за намаляване на риска от затлъстяване в детската възраст?

Профилактиката започва още по време на бременността с храненето на майката. Колкото по-късно детето се сблъска със сладки, преработени храни и напитки, толкова по-малък е рискът му да създаде зависимост към сладкото и да надебелее. Игрите на открито, туризмът, спортните занимания наред със здравословно хранене от най-ранна детска възраст са най-добрата профилактика, Родителите трябва да играят главна роля за създаване и утвърждаване на здравословна среда още от най-ранно детство. Обучението на бременните жени и на родителите на малки деца е важна стъпка в профилактика на детското затлъстяване.

Здравословни избори в ежедневието

Водата е най-добрият и здравословен избор за задоволяване на жаждата. Тя трябва да замести газираните напитки, сокове, смутита и други съдържащи захари и изкуствени подсладители питиета.

Внимание трябва да се обръща върху цялостната диета, а не върху намаляване на една или друга храна. Зеленчуци, варива, пълнозърнени храни, риба, кисело мляко трябва да заемат централно място в храненето на детето и на цялото семейство.

Изключват се майонези, готови сосове, кетчуп, горчица. Те внасят допълнителни мазнини и съответно калории. Пърженето успешно може да се замени с гриловане и поширане. Сандвич с пълнозърнен хляб, сирене, краставица и домат, приготвен у дома, е прекрасна алтернатива на готовите тестени закуски или сладки изкушения в училищния бюфет.

Семейната вечеря в спокойна обстановка, включваща риба, нетлъсто месо или варива и свежа салата, е по-засищаща и възпитаваща здравословен вкус в сравнение с доставената пица, пържени картофки или друга промишлено приготвена храна.

Традиционната българска диета от миналото не е старомодна, а здравословна и би могла да бъде в основата на съвременното хранене включително на профилактика на детското затлъстяване. Не на последно място е физическото възпитание на детето и осигуряване на достатъчен и спокоен сън.

Превенцията на детското затлъстяване е обща отговорност – на семейството, училището и обществото. Всеки родител може да направи много, като насърчава здравословното хранене, повече движение и спокоен режим на живот. Но когато има притеснения за теглото или хранителните навици на детето, най-доброто решение е да се потърси професионална подкрепа.