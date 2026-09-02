След руския саботаж в Лайпциг: ДБ настоя за КСНС и да спрем да се навеждаме на Русия и Путин (ВИДЕО)

"Демократична България" настоя за Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС), ясна позиция от правителството за опита за руски саботаж в Лайпциг и България да спре да се навежда на Путин и Русия. Това обяви съпредседателят на "Да, Бълтария" Ивайло Мирчев по време на брифинг в парламента след като стана ясно, че Русия е опитала да направи саботаж в Лайпциг. "Всички европейски страни, всички наши съюзници изразиха солидарност и споменаха Русия като страната, която дори не е в хибридна война с Европа. Единствената страна, която не споменава Русия, е България", каза Мирчев.

Той разкритикува позицията на външното ни министерство в платформата Х по темата за Лайпциг и изтъкна, че никъде не се споменава Русия. ОЩЕ: "България мълчи": ГЕРБ с критика към властта и искане за КСНС след руския саботаж в Лайпциг (ВИДЕО)

Надеждността и реформите в службите

Бившият лидер на ДСБ Атанас Атанасов обърна внимание на публикация във френско издание, в което се цитира задълбочено проучване за надеждността на службитсе за сигурност в страните от ЕС и НАТО.

"Оценката за България там е нула. Ние сме ненадеждна държава по отношение на координацията между специалните сили между страните-членки на ЕС и НАТО", каза още Атанасов. Той попита по какъв начин управляващите реконструират службите, за да бъдат надежден източник. "Както виждаме връщат на ръководни позиции тези, които бяха назначени още 2021 г.", добави още Атанасов.

От своя страна съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов смята, че не само няма стъпки за реформа, а има стъпки в грешна посока. "Публикуван е законопроект за ДАНС, който предвижда пълно кадрово овладяване на службите без проверки за почтеност, без оглед на професионалеизма. Председателят на ДАНС може да решава всичко. Виждаме и връщането на тоталитарни подходи, вечни тайни и унищожаване на документи", заяви още Божанов.

Продуктовите такси

Божанов определи като правилна стъпка приемането на предложението на "Демократична България" за продуктовите такси. "Днес парламентът прие на първо четене нашият законопроект, с което се предвижда либерализиране на пазара за оползотворяване на отпадъци", заяви Божанов. Според него целта е да бъде разбита схемата на "организирани престъпни групи, зад които стои Таки и неговите политически приятели Борисов и Пеевски". ОЩЕ: "Времената на Държавна сигурност се връщат": ДАНС предлага да има вечни държавни тайни