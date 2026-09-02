"Пропаганда всява омраза към украинците в България": Сигнал за тормоз над мобилна украинска служба във Варна (ВИДЕО)

През последните месеци в България се наблюдава ескалация на ксенофобски прояви, зад които стоят проксита на Кремъл. За това сигнализира журналистът Татяна Кристи. Според нея се нагнетява изкуствено напрежение и пропаганда, които се пренасят в социалните мрежи, за да се създаде негативно отношение към украинците в България.

"В интернет и социалните мрежи наблюдаваме ескалация на хибридната руска пропаганда – от малки сайтчета, от Фейсбук страници с малко последователи и от новосъздадени профили с малко последователи или Фейсбук групи, които са преименувани или чийто предмет не е политика, ежедневно се лее омраза и насъскване срещу Украйна и украинските бежанци в България. Профили, които имат обичайните 5-10 лайка под пост, публикуват спонсорирано съдържание срещу украинците като тези конкретни постове получават стотици хиляди гледания. В коментарите под тях редовно има призиви към насилие срещу украинците и всички, които подкрепят Украйна и осъждат руската нацистка агресия", пише Кристи.

Казусът с мобилна украинска служба във Варна

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Тя посочва една от последните ескалации на напрежението - мобилната украинска служба във Варна.

От 1 година пред МОЛ Варна е установена мобилна служба на украинската държава, която обслужва украински бежанци с оформяне на украински лични документи. Това се прави, за да могат украинците да подновяват своите паспорти, без да им се налага да ходят до консулството в София или да се връщат в Украйна.

Според Кристи такива мобилни консулски секции има в цяла Европа - общо 50. В България са само 3 - трите буса във Варна. "Те са напълно легални. Оперират като украинско държавно предприятие, регистрирано в България с Булстат и регистрация по ДДС. От събраните такси за документи се плащат заплатите на работещите и данъци на българската държава. Плаща се и наем на МОЛ Варна", посочва още Кристи.

Според нея проруски кръгове и платени от Русия пропагандатори обаче от месеци идват на място и тормозят служителите и гражданите, които идват да подновят документите си.

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Кристи публикува видео, в което противници на присъствието на украински бежанци у нас твърдат, че България е станала мащеха за собствените си граждани и майка за чуждите, че страната ни няма да оперира по украински закони и че ако бежанците искат да подновят документите си, да отидат в родината си, където официално нямало война.

Кристи цитира скорошно напрежение по темата, предизвикано от медията на ВМРО "България 24".

"Обезпокояващо е, че българското правителство и правораздавателните органи си затварят очите пред този терор! България е част от Европа и ще си остане там, въпреки опитите на Русия да я дестабилизира и да прокарва отровното си влияние в страната. Всеки български патриот и демократ, загрижен за бъдещето на България, трябва да дава отпор", коментира още Кристи.