Сериозни проблеми за №1 - "оцеля" в 5-часов трилър на US Open

Водачът в схемата на US Open оцеля в 5-часов трилър! Световният №2 Александър Зверев постигна много драматична победа на старта на участието си в Ню Йорк. Той успя да надделее над италианеца Лоренцо Сонего с 6:4, 3:6, 6:7(7), 7:5, 6:4, в двубой, продължил близо пет часа. Следващият му опонент ще бъде 52-рия в света Кентен Алис от Франция, който до тази година не беше стигал по-далеч от първия кръг на US Open.

Александър Зверев с много драматичен успех на старта на US Open

Зверев започна срещата по очаквания начин - с пробив в средата на първия сет, с който поведе с 4:3, а при 5:3 в своя полза съперникът му отрази четири сетбола. На свой сервис все пак германецът, който е финалист в Ню Йорк през 2020 година, успя да поведе в общия резултат. Следващите близо два часа обаче преминаха под диктовката на Сонего, който направи пълен обрат и поведе с 2:1 сета, а Зверев допускаше много нехарактерни грешки от форхенд.

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Тогава германецът показа шампионски характер и преодоля изоставане от 4:5 в третия сет, спечелвайки три поредни гейма, като в тях даде само три точки на опонента си и си осигури решаващ сет. В него единствен пробив в петия гейм за 3:2 беше достатъчен на Зверев за крайния успех. Германецът е един от фаворитите за трофея на американска земя. Най-голямото му предизвикателство по пътя към втора титла от Големия шлем ще бъде Карлос Алкарас, тъй като Новак Джокович отпадна на старта, а световният №1 Яник Синер пропуска турнира заради контузия в коляното.

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