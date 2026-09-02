Кабинетът "Радев":

Илиян Василев: Радев мълчи за Лайпциг, защото позицията му е като на "Алтернатива за Германия"

02 септември 2026, 11:25 часа 946 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
Илиян Василев: Радев мълчи за Лайпциг, защото позицията му е като на "Алтернатива за Германия"

България на Радев и Йотова изобщо не признава да има руска заплаха. Едно към едно се припокрива тезата им с тази на Алтернатива за Германия. Е как тогава да изразиш солидарност? Това написа в социалната мрежа енергийният експерт, икономист и бивш посланик на България в Москва Илиян Василев коментира опита за саботаж от страна на Русия в Лайпциг. Той разкритикува властта, че мълчи. 

"Високопоставен германски представител по отбраната е заявил неофициално, че Германия вече се намира във „война“ с Русия. Формално Берлин използва по-предпазливата формулировка „хибридна атака“, но действията му говорят все по-категорично.

На 1 септември германското правителство официално обяви, че според данните на германските разследващи органи и службите Русия стои зад опита за атака с дрон на летище Лайпциг/Хале. Берлин не се ограничи с декларация. Закрива руското консулство в Бон, прекратява споразумението, свързано с „Руския дом“ в Берлин, и настоява за нови европейски санкции.

Съюзниците реагираха. София — неа. Няма никаква реакция ни от президент, нито от премиер, нито от външно министерство", посочва още Василев. 

Въпросът не е за дипломатически протокол

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Според него тук вече въпросът не е за дипломатическия протокол.

"Въпросът е какво означава българското членство в ЕС и НАТО, когато един от най-важните ни съюзници е атакуван, Германия официално посочва Русия като извършител, а България предпочита да мълчи", посочи още Василев. 

Той пита още това ли е новата българска външна политика — членство без позиция, солидарност без солидарност и съюзнически ангажименти само на хартия?

"Точно така изглежда „тихото“ изпразване от съдържание на членството ни в ЕС и НАТО.

Не е необходимо да напускаме нито ЕС, нито НАТО. Достатъчно е постепенно да спрем да се държим като техен съюзник. И в трудните мигове просто да замълчим", смята още Василев. 

По думите му това убива най-важния капитал във всяка съюзническа система — доверието.

"Германия направи избор. Тя каза: това вече не е поредният инцидент, който ще приберем в папката „хибридни заплахи“. Русия трябва да знае, че има цена.

Още веднъж помислете колко много ни трябва президент като Гюров като противотежест!?", заяви още Василев. ОЩЕ: "България мълчи": ГЕРБ с критика към властта и искане за КСНС след руския саботаж в Лайпциг (ВИДЕО)

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Илиян Василев Лайпциг саботаж руска агресия
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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