Инфекционист: Новият щам на грипа се препредава по-лесно, но не е по-опасен

Това, което имам като информация, е, че случаите на болни от грип в Южното полукълбо са за нови варианти на вируса, но това не учудва никого. Вирусът се променя дори в рамките само на един сезон. Касае се за варианти, които са доста по-добре адаптирани, тоест те могат да се предават по-лесно от човек на човек. Но искал да отбележа, че това не касае неговото по-тежко протичане. Това заяви инфекционистът д-р Трифон Вълков в ефира на Нова телевизия.

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На въпрос нормално ли е грипната вълна да започне по-рано, той отговори, че това не е обичайно за този период от годината. „Ние очакваме първите случаи на грип и завишаване на заболеваемостта от респираторни вирусни инфекции в края на месец ноември, началото на декември“, заяви той.

За по-тежка епидемична вълна, инфекционистът обясни, че това винаги се е случвало края на декември, началото на януари. „Разбира се, грипът е непредвидима инфекция, грипът не следва правила и вече сме регистрирали първите няколко случая. Тази регистрация, тези потвърдени случаи, дадоха основание на епидемиолозите да предположат, че началото на една епидемична вълна би могло да се случи малко по-рано. Говорим за примерно месец декември“, обясни той.

Д-р Вълков заяви, че когато няма добра ваксинационна кампания, когато нямаме високо имунизационно покритие, броят на пациентите, които евентуално биха потърсили лекарска помощ и евентуално биха постъпили в болница, ще е по-висок.