Лекари притеснени, че ваксините за грип може изобщо да не дойдат тази година

Трябва да ни притеснява фактът, че вече отиваме към средата на октомври, а все още няма внос на инжекционни ваксини срещу грип, което е доста притеснително за първи път. Това коментира епидемиологът доц. д-р Христиана Бацелова.

„През октомври ние все още не можем да ваксинираме нашите пациенти с хронични заболявания, бременните. Така че определено трябва да задавате въпроса защо нямаме инжекционни ваксини срещу грип. При положение че в други страни около България има, като Гърция например. Както знаем, има във Великобритания, в Италия също“, посочи доц. д-р Христиана Бацелова.

„Все още не мога да получа информация ще дойдат ли наистина инжекционни ваксини в България и кога те ще могат да бъдат прилагани, защото от колеги фармацевти чувам, че те са притеснени, че може изобщо да няма ваксини на свободния пазар в аптечната мрежа, а да има само за безплатната програма за ваксинация на лица над 65-годишна възраст при общопрактикуващите лекари. Което е доста притеснително и неочаквано“, отбеляза тя.

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За RSV ваксината

Доц. д-р Христиана Бацелова посочи, че все повече бременни търся RSV ваксина:

"Препоръчва им се от акушер-гинеколозите, които следят бременността им. Бъдещите майки имат интерес да защитят новородените си, защото една инфекция с RSV през първите месеци след раждането крие риск от хоспитализация и тежки усложнения при тези новородени. Затова все повече бременни проявяват интерес, интересуват се и се ваксинират срещу RSV през третия триместър от бременността, за да може децата им да се родят с така наречения придобит пасивен имунитет, който минимум в първите шест месеца ще ги предпазва от този вирус", коментира специалистът.

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За чумата в Русия

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Експертът коментира и казусът с чумата в Русия.

„Изключително оскъдни са данните, които получаваме. Повечето бяха базирани на журналистически статии в интернет. Според доклада на СЗО няма причина за притеснение. Според СЗО реално този случай не го определят като случай на починал от чума. Не смятам, че би имало някакъв риск за България в конкретния случай. Но пак казвам - не можем да сме сигурни точно каква е информацията и доколко е достоверна“, коментира епидемиологът .

Световната здравна организация поиска от Русия допълнителна информация във връзка с предполагаемия случай на белодробна чума в Иркутска област. Москва обаче напълно отхвърля версията, че е имало лабораторен инцидент.

„Дори да имаме болни с белодробна чума, те са в много тежко състояние. При COVID-19 голяма част от хората, които разпространяваха вируса, бяха в добро общо състояние. Дори някои от тях нямаха изобщо симптоми, така че това улесняваше разпространението на вируса. Чумата е съвсем различно заболяване от COVID-19, дори белодробната ѝ форма“, посочи специалистът пред бТВ.

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„По естествен начин в природата Yersinia pestis, която е причинителят на чумата, циркулира по веригата гризач – бълха – гризач. Когато човек по някакъв начин обаче влезе в контакт с тези гризачи, било то плъхове или пък диви гризачи, и техните бълхи го нахапят, тогава се случва така наречената бубонна чума. Защото по този начин става заразяването през Средновековието, когато милиони хора са измирали в Европа от чума. Но тогава то започва в пристанищните градове с бубонна форма на чума. При някои от тези болни бактерията стига до белия дроб и оттам започва да се отделя чрез кашляне, дишане, кихане и става заразяването вече чрез белодробната форма, която пък се разпространява по-лесно. Съответно това е една от причините толкова много милиони хора да измрат през тези минали векове. Но в момента не смятаме, че в Европа съществува такъв риск“, коментира доц. д-р Христиана Бацелова.