Лайфстайл:

Медицински хеликоптер транспортира 5-годишно дете с тежки усложнения след грип

28 януари 2026, 18:38 часа 228 прочитания 0 коментара
Медицински хеликоптер транспортира 5-годишно дете с тежки усложнения след грип

Медицински хеликоптер транспортира 5-годишно дете от Ямбол до Пловдив с тежки усложнения след грип. Първоначално детето е прегледано в Спешна помощ в Елхово, откъдето е транспортирано до ямболската болница „Св. Пантелеймон“. След преглед от педиатър и изследвания е установено, че детето е с грип тип А, усложнен с възпалителен процес, със съмнение за енцефалит.

Още: Тежко пострадал турист е евакуиран от Родопите с медицински хеликоптер

Въпреки че гърчовете са овладени, медицинските специалисти са преценили, че има риск състоянието да се влоши при продължителен транспорт с автомобил. Взето е решение за въздушен медицински транспорт към Университетската болница в Пловдив. Детето е настанено в Инфекциозната клиника на лечебното заведение.

Още: Катастрофи, трудови злополуки, инциденти: Колко мисии изпълниха през годината медицинските хеликоптери?

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
дете Спешна помощ Ямбол медицински хеликоптер енцефалит
Още от Здравеопазване
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес