"Спешната помощ не е казарма": Според бивш областен управител здравната реформа ще удари регионите

Спешната помощ не е казарма. След РЗИ здравният министър Катя Ивкова посяга и към центровете за спешна медицинска помощ. Предлага 27-те областни ЦСМП да загубят самостоятелността си и да се влеят в един национален център.

Тази новина коментира Зарко Марисов, който до май месец беше областен управител на област Смолян.

Според него МЗ обещава единно управление и по-малко дублираща се администрация, но не казва как точно ще работи новата структура.

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Това щяло да се уреди с бъдещ правилник, допълва той.

"Ще има ли ръководител във всяка област? Кой ще управлява филиалите, ще назначава хора, ще разрешава ремонти на линейките и ще осигурява доставки? С какви правомощия и средства ще разполагат ръководителите по места? Или ще чакат решения от София?", попита Маринов.

"Центровете за спешна помощ се изграждат като самостоятелни структури в България от 1994 г. Сега се предлага система, от която зависят човешки живот и здраве, да бъде преустроена, преди да е ясно как ще функционира. В спешната помощ няма време за поправяне на недомислици в движение. Това не е ДНСК, където можеш да пробваш нова организация и после да върнеш старото положение", пише още той.

"Все по-ясно се очертава стремежът решенията и властта да се изземват от регионите - от местата, където живеят хората и където проблемите трябва да се решават веднага. Очевидно премиерът Радев като бивш военен, си мисли, че държавата е казарма - с един началник в София и подчинени по места. Но при спешен случай хората имат нужда от работещ екип и от ръководство, което може да действа веднага", категоричен е Маринов.

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