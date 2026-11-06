"Административен позор": Парадокс как у нас хем не достигат ваксини, хем ще останат неизползвани

Макар у нас да има недостиг на противогрипни ваксини и от самото начало на кампанията да е ясно, че ваксини няма да има за всички, може да се окаже, че от все пак наличните количества част ще останат неизползвани. За този парадокс съобщи писателят Радослав Бимбалов.

"В България има недостиг на противогрипни ваксини. Хората ги търсят, личните лекари не могат да осигурят достатъчно, доставките закъсняват. Хиляди българи (включително и аз) отидохме до Гърция тази есен, за да се ваксинираме! И в същото време част от ваксините могат да останат неизползвани. Защо ли? Защото, ако един личен лекар има останали ваксини, а друг има пациенти, които чакат за тях, първият не може просто да ги предостави на втория. Не позволява системата!!!", възмути се той.

Според Бимбалов личните лекари са предложили на Министерството на здравеопазването да се разреши преразпределение на ваксините при спазване на всички изисквания за съхранение и транспорт. Здравният министър Катя Ивкова обаче е обявила, че това няма да стане през настоящия сезон.

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"Щели да мислят за догодина. За догодина!?!? А знаете ли какво още признава министърът? Че миналата година цели 15% от противогрипните ваксини са останали неизползвани. Петнайсет процента!", пише той.

"Разбира се, това не означава, че всички са можели да бъдат спасени чрез преразпределение. Но означава, че държавата отдавна знае за проблема с неизползваните количества. И какво прави сега, когато има недостиг? Отлага решението за следващата година… Представете си пожар. В едната пожарна има вода, в другата има пожарникари, но нямат вода. И началникът обяснява, че прехвърлянето на вода между пожарните ще бъде обсъдено догодина. Само че тук не става дума за вода, а за ваксини. И за здравето на хората", добави Бимбалов.

"Г-жо министър, кой точно нормативен текст Ви пречи да разрешите преразпределението още сега? И защо не предприемете действия да го промените? Защото грипният сезон няма да чака следващия. И хора с тежки заболявания и на възраст може да си отидат… НЕ ДОГОДИНА, а СЕГА. Административната безпомощност не е природно бедствие. Тя е управленско решение. Позор за вас, некадърници! ОСТАВКА!", категоричен беше той.

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Решението на МЗ

Няма да има механизъм за преразпределение на противогрипни ваксини между общопрактикуващите лекари и между програмите за деца и възрастни през този сезон, въпреки опасността да останат неизползвани количества в условията на недостиг на фона на забавените доставки, стана ясно от отговор на здравния министър Катя Ивкова в парламентарната комисия по здравеопазването на въпрос на депутата от "Демократична България" д-р Александър Симидчиев.

Симидчиев постави въпорса със забавянето на доставките на противогрипни ваксини тази есен и риска да останат неизползвани количества ваксини, особено по програмата за имунизацията на деца, където родителите отказват по-често. В същото време при някои лични лекари има излишък от ваксини, а при други недостиг.

Симидчиев припомни, че действащите правила не позволяват преразпределяне на количества между тези, които имат ваксини и тези, които нямат. Той попита дали МЗ ще въведе още през този сезон механизъм за преразпределение на ваксини между личните лекари и програмите за деца и възрастни и разширяване на възрастовите групи, на които да бъдат прилагани ваксините. За такива мерки преди дни настояха от Сдружението на общопрактикуващите лекари.

"Наясно съм със сегашните предложения за преразпределение на количества ваксини между лични лекари, но това този сезон няма как да бъде реализирано", заяви Ивкова. Тя обаче посочи, че МЗ ще се вслуша в предложенията и ще работи съвместно със Сдружението на общопрактикуващите лекари да има работещо решение за следващата година.