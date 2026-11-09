За първи път в България е налична ваксина срещу денга за превенция на заболяването при хора на възраст над 4 години. По лекарско предписание тя може да бъде закупена в аптечната мрежа.

Ваксината е важна за всички граждани, които пътуват към тропични и субтропични дестинации.

Ваксината е жива, атенюирана и четиривалентна. Съдържа компоненти, свързани с четирите серотипа на вируса. Схемата включва две дози, които се поставят в интервал от 3 месеца. Прилага се подкожно, за предпочитане в горната част на ръката. Не е необходимо предварително изследване за прекарана денга. Ваксината може да се прилага по едно и също време с ваксини срещу хепатит А, жълта треска и човешки папилома вирус.

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Ваксината не трябва да се прилага при свръхчувствителност към активните или помощните вещества или към предходна доза, при вроден или придобит имунен дефицит (включително симптоматична HIV инфекция), както и по време на бременност и кърмене. Ваксинацията се отлага при остро тежко фебрилно заболяване, а решението за ваксиниране се взема от лекар след индивидуална преценка.

Най-честите нежелани реакции са леки до умерени и траят 1-3 дни. Това са болка и зачервяване на мястото на инжектиране, главоболие, мускулна болка, общо неразположение, отпадналост и повишена температура.

Денга

Денга е вирусна инфекция, която се предава главно чрез ухапване от заразени комари от видовете Aedes aegypti и Aedes albopictus. Причинява се от 4 серотипа на вируса (DENV-1, 2, 3 и 4), затова човек може да се зарази повече от веднъж. Повторната инфекция с различен серотип може да протече много по-тежко.

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По данни на Световната здравна организация (СЗО) годишно се регистрират между 100 и 400 милиона инфектирани от над 100 държави. Регистрираните случаи са нараснали от около 505 000 през 2000 г. до 14,6 милиона през 2024 г., като реалният брой вероятно е по-висок поради неточности в докладването на заболелите.

Най-засегнати са страните от Централна и Южна Америка, Югоизточна Азия и Западнотихоокеанския регион. През 2024 г. над 86% от всички случаи в света са докладвани от Америка. В Европа разпространението на тигровия комар (Aedes albopictus) - един от преносителите на вируса на денга - се разширява, като видът вече е установен в обширни части на Южна и Западна Европа. Видът е установен в Италия и Испания, а през 2024 г. в двете страни са регистрирани и локално придобити случаи на денга.

Денга може да протече безсимптомно, като грипоподобно заболяване или като тежка, потенциално животозастрашаваща инфекция. При 1 от 4 заразени протича със симптоми, които продължават обикновено между 2 и 7 дни. Специфично лечение няма, а грижите са поддържащи, предаде БНР.

"Важно е да се знае, че денга може да протече тежко, особено при наличие на рискови фактори като диабет, затлъстяване, хронични бъбречни, белодробни и сърдечни заболявания, включително хипертония. Ваксинацията е силно препоръчителна за хора, които често пътуват в ендемични региони - тропични и субтропични области, както и за тези, които остават там за по-дълъг период или са изложени на професионален риск, например работят на открито“, посочва проф. д-р Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

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