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Край на вариращите цени и 350 евро стипендия за младите лекари: Приоритетите в здравния бюджет за 2027 г.

09 ноември 2026, 11:08 часа 793 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/МЗ
Край на вариращите цени и 350 евро стипендия за младите лекари: Приоритетите в здравния бюджет за 2027 г.

Лекарствата на пазара у нас да бъдат подсигурени на 100%, цените им в аптеките да са абсолютно еднакви навсякъде, а младите лекари специализанти да получават 350 евро необлагаема стипендия над заплатата си. Това са сред основните приоритети в проектобюджета за здравеопазване за 2027 г. Той възлизащ на малко над 724 млн. евро – с близо 78 млн. евро повече спрямо тази година и беше предствен от здравния министър Катя Ивкова

Тя подчерта, че целта е осигуряването на по-добра грижа, по-широк достъп и превенция. "За всеки от нас като граждани на тази държава е важно да има достъп до лекарства:, каза тя.

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Гарантирани медикаменти и равни цени

Министерството вече е внесло промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, с които цели да прекрати смущенията в доставките. Основен приоритет става и въвеждането на единични цени за медикаментите, за да се предотврати познатата практика едно и също лекарство да се продава на различни цени в различните аптеки.

Спешната помощ остава ключов фокус във фискалната рамка. Заложени са средства за изграждането на 19 хеликоптерни площадки към болниците в страната, пригодени за работа и през нощта. Предвидена е подмяна на 14 линейки с чисто нови.

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Здравният министър добави, че 590 млн. евро отиват за грижата за хората, които не са здравноосигурени. "Важно е да се осигурят средства за профилактика на децата и възрастните хора", добави тя.

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Човешките ресурси са най-ценни

За младите лекари на държавна специализация се въвежда месечна стипендия от 350 евро, която няма да се облага с данъци. Така общият им месечен доход ще достигне 1900 евро, при досегашни 1550 евро.

"Предвидили сме 30 млн. евро, с които да предоставим във вид на стипендия по 350 евро на всеки специализант. Специализантите, които са финансирани от държавата и получават 1550 евро ще получават и тази стипендия от 350 евро, тя е необлагаем доход. По този начин специализантите ще получават 1900 евро", съобщи Ивкова. 

Изграждането на Национална детска болница

С 50 млн. евро бюджет през 2027 г. реално започва изграждането на дългочаканата Национална детска болница. Замисълът е тя да не бъде просто поредната сграда, а модерен център за върхови постижения в детското здраве с най-съвременна апаратура.

В сферата на профилактиката са предвидени повече средства за ваксините от Националния имунизационен календар. Паралелно с това продължава надграждането на Здравноинформационната система (НЗИС). За първи път се въвежда и проследяване на повторните хоспитализации по едни и същи диагнози – с цел подобряване на качеството на медицинската грижа, а не налагане на глоби.

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Здравеопазване НЗОК Катя Ивкова бюджет 2027
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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