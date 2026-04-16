Колко опасен за здравето е сахарският прах: Експерти се произнесоха

Тъй като южните ветрове продължават да покриват небето в много части на Гърция с прах от пустинята Сахара, здравните експерти преразглеждат предупрежденията за обществено здраве, пише гръцкото издание Kathimerini. Новите насоки, издадени от Организацията за обществено здраве (EODY), разширяват фокуса от уязвими лица, вече диагностицирани с астма или други респираторни заболявания, към общото население, като подчертават симптоми, които биха могли да сигнализират за недиагностицирани състояния, заяви водещ експерт.

До какво може да доведе сахарският прах?

Според Теодорос Василакопулос, президент на научния съвет на EODY и професор по пулмология и интензивно лечение в Атинския университет, излагането на сахарски прах може да предизвика леко възпаление в тялото, тъй като частиците се отлагат по кожата и лигавиците.

„Повечето хора реагират без симптоми. Въпреки това, редица симптоми могат да показват наличието на хронични заболявания като алергичен конюнктивит, алергичен ринит, астма и хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ),“ каза Василакопулос пред гръцкото издание Kathimerini.

Симптомите, които трябва да накарат да посетите лекар, включват сълзене или раздразнени очи, кихане и хрема, кашлица и храчки, но особено задух или стягане в гърдите.

Василакопулос отбеляза, че се смята, че около 1 милион души в Гърция имат ХОББ, като приблизително половината от тях не са диагностицирани. Излагането на сахарски прах може да предизвика симптоми при тези хора, което ги кара да потърсят лечение.

Досега през 2026 г. не е наблюдавано значително увеличение на хоспитализациите, свързани с респираторни инфекции, свързани с прах, въпреки че здравните власти продължават да следят ситуацията.

Съветите при високи нива на прах

Експертите съветват при високи н ива на прах да ограничите дейностите на открито и да държите прозорците затворени

"Настройте вентилационните системи за рециркулация на вътрешния въздух, използвайте маски с висока филтрация на открито, включвайте пречиствателите на въздух рано, ако има такива", казват експертите.

Те препоръчват още да се избягва пушене, прахосмукачка, готвене с газ и палене на свещи или камини, както и да подъдржате хидратация на организма и да пиете много вода.

"На пациентите със съществуващи заболявания се препоръчва да се консултират с лекарите си относно коригиране на лечението по време на епизоди на прах, които могат да влошат алергиите, когато се комбинират със сезонен полени.