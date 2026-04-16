Лекарство за 517 лв., купено за 8500 лв.: Директорите на болници не са длъжни да знаят - обяснение

16 април 2026, 7:45 часа
Няма как директорът на болницата да знае цената в други градове - не са виновни директорите на болниците, а тези, които са написали правилата. Тези лекарства обикновено са трудно достъпни, от един доставчик - виновна е нормативната уредба. Това заяви сегашният зам.-председател на БЛС (Българския лекарски съюз) д-р Иван Маджаров, който беше и председател на съюза.

Обяснението дойде, след като в сутрешния блок на bTV му напомниха как здравното министерство даде пример за тотална наглост с обществени поръчки - болница в София поръчва дадено лекарство за 517 лв., болница в Пловдив поръчва същото лекарство за 8500 лв. А вие откъде знаете, че лекарството всъщност струва 517 лв., попита Маджаров и защити въпросният директор, че той не бил длъжен да знае колегите му в София на каква цена са купили медикамента, като не се съгласи със забележка, че щом е директор, и това му влиза в работата: - ОЩЕ: Здравен парадокс: Пари за еднакви лекарства за 500 лв. и 8000 лв. има, но за пълнолетните болни - не

На този фон, д-р Маджаров поиска интегрални електронни системи, с които да се следят големи финансови дисбаланси, както с въпросното лекарство или с други медицински дейности. Той настоя да се обърне внимание най-после на процента на здравната вноска и не се съгласи как бюджетът на НЗОК се увеличил на 8 млрд. лева от 2 млрд. лева, защото съотношението към БВП не се е променило така. Д-р Маджаров изрази увереност, че ще има промяна именно за вноската, за да няма протести.

Ивайло Ачев Отговорен редактор
Болници Лекарства обществени поръчки Иван Маджаров здравна система
