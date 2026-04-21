"Най-после някой ще напипа G-точката на здравеопазването!": Спрягат специалист по вагинално подмладяване за здравен министър?

Естетична гинекология, филъри в интимната област, уголемяване на G-точката и лабиопластика. Това е експертизата на спрягания за министър на здравеопазването в кабинета на победителя на изборите Румен Радев специалист по естетична гинекология д-р Влатко Глигоров.

Акушер-гинекологът беше здравен експерт на "Прогресивна България" по време на предизборната кампания и именно той е фаворит да оглави МЗ, съобщи по-рано Mediapool.

"Най-после някой ще напипа G - точката на здравеопазването!"

Социалните мрежи далеч не приеха радушно новината.

Някои подходиха с неприкрит сарказъм. "Най-после някой ще напипа G - точката на здравеопазването!", написа адвокатът по медицинско право Мария Шаркова.

"Чета, че спрягат специалиста по вагинално подмладяване и уголемяване на G точката Влатко Глигоров за здравен министър. Може би политическите надежди са, че тези му професионални умения, явно важни за някаква част от обществото, ще допринесат за подобряване на здравеопазването в България", написа журналистът Полина Тодорова от medicalnews.

Тя припомни, че Глигоров заемаше поста директор на Здравната инвестиционна компания, свързана с изграждането на Националната детска болница, но впоследствие бе отстранен с мотив забавяне на целия проект.

"Интересен потенциален избор на новата власт за министър начело на този изпълнен с бездни от проблеми, интереси, корупция и лобизъм сектор. Знам, че беше абсолютно наивно да се очаква някаква приемственост във властта и за здравен министър да беше оставен Михаил Околийски, който се опитва да извади това министерство от коматозното му състояние... Все ми се иска да вярвам в светлото бъдеще, но ми е все по-трудно. Поне ако слухове се окажат верни", допълни тя.

Проблематичната история с Националната детска болница

Интересен коментар за д-р Глигоров прави Надежда Цекулова, която беше член на Обществения съвет за изграждане на Национална детска болница, и която е работила с него по времето, когато той е бил шеф на Здравната инвестициона компания за детската болница.

По думите на Цекулова д-р Глигоров е бил назначен от министър Кондева, но към края на мандата ѝ станало ясно, че изборът му не е бил неин.

"Поводът да ни намекне за тая работа беше поредица от скандали, които възникнаха (повечето не бяха публични, а публичните бяха доста, та смятайте какво беше) покрай категоричното нежелание на д-р Глигоров да консултира с когото и да е един от най-важните документи за бъдещата Национална детска болница - функционалната програма", споделя тя.

"Получавахме доклади от десетки страници със специализирана информация на английски език след безкрайни мейли, скандали и настояване в петък по обед с искане Общественият съвет да изпрати общо становище до 14 ч. в понеделник. Установихме постфактум, че д-р Глигоров еднолично е попълнил въпросници, които трябваше да решат бъдещето на ключови структури като педиатрична реанимация и отделение за интензивни грижи, без да информира или да се консултира с детски анестезиолози", пише още Цекулова.

Тя разказва как е била спряна процедурата за присъединяване на съседен терен, който е единствената възможност за директно свързване на сградата на бъдещата детска болница с Околовръстния път.

""Диалогът" с Обществения съвет се изразяваше основно в несръчни опити за свалки към женската му половина и пълно прекъсване на комуникацията след като въпросната половина не откликваше на опасния чар по очаквания начин. С международни експерти се разговаряше високомерно, арогантно и подигравателно, когато липсваха адекватни аргументи срещу предложенията им", твърди още Цекулова.

Според нея д-р Глигоров почти е успял да заличи клиниката по детска психиатрия от проекта, изцяло на своя глава, "та се наложи после МЗ да му се кара и да го опровергава".

Цекулова е скептична за повечето имена, спрягани за министри на Радев. "Напълно съм спокойна вече, тези хора ще катастрофират държавата за 2 години", категорична е тя.