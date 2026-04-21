Най-важното от изборите:

Повече от инжекция: Министър Околийски нарече ваксините "защита до живот" (ВИДЕО)

21 април 2026, 14:23 часа 254 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Ваксините са едно от най-мощните средства на съвременната медицина за опазване на общественото здраве и осигуряват защита през всички етапи от живота – от раждането, през детството и юношеството, до бременността и напредналата възраст. Това посочва служебният министър на здравеопазването Михаил Околийски във видео, публикувано във Facebook  профила на Министерството на здравеопазването, по повод Европейската имунизационна седмица.

По думите му благодарение на ваксините всяка минута се спасяват човешки животи от ваксинопредотвратими заболявания. Този ефект се постига чрез информирания избор на хората да защитят себе си и своите близки чрез имунизация.

ОЩЕ: Почти 150 случая на морбили: Заради епидемията ударно са поставени близо 20 000 ваксини

Министърът подчертава, че когато държавата и обществото действат в синхрон и подкрепят ваксинационните програми, резултатите са видими и устойчиви. "Заедно можем. Информирай се. Защити се. Изборът ти има значение", посочва още Околийски.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова Отговорен редактор
здраве Михаил Околийски ваксини
Още от Здравеопазване
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес