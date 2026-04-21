Повече от инжекция: Министър Околийски нарече ваксините "защита до живот" (ВИДЕО)

Ваксините са едно от най-мощните средства на съвременната медицина за опазване на общественото здраве и осигуряват защита през всички етапи от живота – от раждането, през детството и юношеството, до бременността и напредналата възраст. Това посочва служебният министър на здравеопазването Михаил Околийски във видео, публикувано във Facebook профила на Министерството на здравеопазването, по повод Европейската имунизационна седмица.

По думите му благодарение на ваксините всяка минута се спасяват човешки животи от ваксинопредотвратими заболявания. Този ефект се постига чрез информирания избор на хората да защитят себе си и своите близки чрез имунизация.

ОЩЕ: Почти 150 случая на морбили: Заради епидемията ударно са поставени близо 20 000 ваксини

Министърът подчертава, че когато държавата и обществото действат в синхрон и подкрепят ваксинационните програми, резултатите са видими и устойчиви. "Заедно можем. Информирай се. Защити се. Изборът ти има значение", посочва още Околийски.