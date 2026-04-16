Разкриват болниците, плащали прескъпо за лекарства без фиксирана цена

Министерството на здравеопазването ще обяви кои са болниците, купували лекарства на завишени цени, както и кои са медикаментите. До няколко дни на сайта на ведомството ще бъде публикуван конкретен списък, от който ще стане ясно кои болници са правили такива поръчки, за какви точно лекарства и колко са платили за тях. Това съобщи зам.-министърът на здравеопазването Владимир Афенлиев в ефира на Нова телевизия.

Припомняме, че преди няколко дни той съобщи, че четири държавни болници в София и по една в Пловдив, Плевен и Варна са купували едни и същи медикаменти, но цените им се различават в пъти.

Зам.-министърът обясни, че това са два вида медикаменти. Тя нямат ценово регистриране в България, но с регистрация в Европейския съюз. Така за тях няма ясни правила колко би трябвало да струват.

„Болниците няма как да проверят каква е реалната себестойност на лекарствата и за колко се продават в ЕС“, обясни Афенлиев.

Той заяви, че през 2018 г. е направен опит за регулация, така че когато лекарството го няма на пазара, комисия от трима лекари да реши за конкретен пациент в конкретната болница. „Лекарствата са за пациенти с изключително тежки заболявания. Те се плащат от здравната каса, в която пристигат пък от бюджета на Министерството на здравеопазването“, поясни зам.-здравният министър.

"Нашата цел е общественият ресурс, похарчен така, да се оптимизира, така че повече хора да получат лечение. Така например с тези средства вместо двама души ще може да се излекуват петима", каза той.