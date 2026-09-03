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Какво имате в тази салата? Няма нищо българско - и ви я сервира някой от Киргизстан

03 септември 2026, 7:38 часа 459 прочитания 0 коментара
Снимка: Студио Actualno
Какво имате в тази салата? Няма нищо българско - и ви я сервира някой от Киргизстан

Думите от заглавието са на проф. Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма, който направи запомнящо се гостуване в сутрешния блок на БНТ.

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Драганов започна с констатация, че туристическият сезон бил много добър и то след включване на представител на бранша от Черноморието, в което беше обяснено, че сезонът е по-лош от миналата година - вероятно заради поскъпване на горивата и по принцип на живота. 

Освен това - професорът изтъкна как имало "кампания" срещу българския туризъм по Черноморието в социалните мрежи, с невиждан брой публикации, обаче веднага се съгласи с водещата на сутрешния блок Христина Христова, че тези публикации имали основание. И обърна темата към качествения продукт - в чужбина като седнеш на заведение, масово предлаганото е от местни производители, у нас не било така.

Драганов обърна внимание и на проблемите с паркирането по Черноморието, като посочи Поморие за пример, където буквално си имало, по думите му, определяне на места по номер на колата. Той смята и, че отделните общини по Черноморието водят "изключително лоша" политика по отношение на туризма. Общините трябва да мислят как да направят своя град по-добър, да има инвестиции, които ще работят целогодишно, вместо само лятото, добави Драганов - специално внимание той обърна на културния туризъм.

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Румен Драганов туристически сезон цитати
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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