Няма епидемия, а епидемичен взрив от морбили: Проф. Ива Христова с последни данни за заразата

Общо 135 са случаите на морбили в страната, като в три от тях не се потвърдиха антитела, така че общо случаите са 132. Не се касае за епидемия от морбили, а за епидемичен взрив, който бавно нараства. Данните представи в ефира на БНТ директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова. Във Враца случаите на морбили са 103, в Плевен 13, в Ловеч 8, в София-град 2 случая и по един случай от Велико Търново, Плевен, Монтана, Пазарджик и София-област. Още: Над 100 са вече заболелите от морбили у нас

До 72 часа от контакта на заразения с морбили все още не е късно да бъде поставена ваксината, като бързо може да се изгради имунитет с много леко симптоми на заразата, уточни проф. Ива Христова.

Тя посочи, че от тези, които са заразени и съобщени като случаи, над половината – 71 случая са при неваксинирани деца на възраст до 14-годишна възраст. „Родителите трябва да знаят, че обричат детето си на тежко заболяване с нередки усложнения, като вирусна пневмония и висока температура. До голяма степен се касае не до желание на родителите, а до това да бъде обяснено какво може да се случи, ако едно дете се зарази с морбили“, добави проф. Ива Христова.

Тя отчете, че навсякъде се регистрират нарастващ брой случаи на морбили. Реален е рискът и за внасяне на заболяването, но за разпространението му по другите области в страната, предупреди проф. Ива Христова.

