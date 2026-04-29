От 2027 г. НЗОК поема скъпи лечения за деца

Предвижда се от 2027 г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) да заплаща някои терапии за деца, които досега са подпомагани чрез "Българската Коледа". Това каза председателят на Надзорния съвет на НЗОК и заместник-министър на финансите Станимир Михайлов, след заседание на надзорниците.

По думите, му заплащането ще е факт от 2027 г., като здравната каса ще заплаща терапиите след трансфер на средства от Министерството на здравеопазването.

Предвижда се НЗОК да заплаща за лечение на хипопитуитаризъм и дефицит на растежен хормон в извънболничната помощ и разстройства на обмяната на медта в извънболничната помощ.

През март тази година от прессекретариата на държавния глава съобщиха, че повече от 350 заявления за подпомагане на деца и лечебни заведения са постъпили от началото на кампания 2025 – 2026 г. на „Българската Коледа“.