Служебната власт чу младите лекари: Променят правилата за специализациите

Промени в правилата за придобиване на специалност в здравеопазването ще предложат от Министерството на здравеопазването.

За промените е взето под внимание мнението на младите лекари от инициативата "Бъдеще в България", които преди година поставиха проблема за достъпа до специализации и липсата на прозрачност при конкурсите за тях.

Младите лекари бяха чути

Още: 30% от завършващите лекари отиват в чужбина

Миналото лято лекарите от "Бъдеще в България" инициираха разговор за промени в системата за специализации в здравеопазването и поискаха решения от редовното правителство. До конкретни мерки обаче не се стигна.

Тогава д-р Калина Божилова заяви, че не е редно завършилите медицина да обикалят по болниците и да се молят за отпускане на място за специализация.

"Когато ти декларираш чрез един изпит или чрез някакъв тип конкурс, който е обективен, твоите добри постижения и твоя капацитет, който имаш, лечебните заведения би трябвало да ти предлагат и да се борят за теб, защото ти си най-добрият кандидат. Смятаме, че това е доста по-нормален начин да се случват нещата", заяви д-р Божилова, цитиран от БНР.

В началото на март тази година протестиращите млади лекари обсъдиха въпроса за специализациите със служебния екип на здравното министерство. Те посочиха като проблем липсата на централизирана информация за свободните места и липсата на прозрачност на конкурсите, които в редица случаи се обявяват без срокове, критерии за оценяване и вид на конкурсния изпит.

Още: Нередовна заплата от 570 евро: Унизени лекари се вдигнаха на протест

Освен промени в наредбата за специализациите, днес от министерството ще представят и нов централизиран портал за специализанти.