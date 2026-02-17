Болница ВИТА с ключово участие в третото издание на Академията по пренатална медицина

Водещият специалист по акушерство, гинекология и пренатална диагностика към Болница ВИТА - д-р Жени Панайотова, дм дефинира съвременните златни стандарти в третото издание на Академията по пренатална медицина. Четиридневният форум, който се проведе преди броени дни в Медицинския университет - Пловдив, постави в центъра на дискусията най-предизвикателната фаза от бременността – финалните седмици, в които всяко клинично решение има пряко отражение върху здравето на майката и нероденото дете.

В рамките на Академията д-р Панайотова изнесе две лекции, модерира една научна сесия и участва, като обучител в практическата част на курса. В първата лекция „Автоимунни заболявания – смъртна присъда или един по-различен път?" беше засегната една все по-актуална тема и бяха представени адекватни протоколи за проследяване на тези високорискови бременности. Във втората - под провокативната тема „Фетална морфология в трети триместър – фетална или фатална?“, д-р Панайотова анализира диагностичните предизвикателства в късната бременност и представи съвременни алгоритми за поведение при сложни патологиии, черпейки от опита си, трупан под ръководството на световната легенда проф. Кипрос Николайдес в Лондон.

Присъствието на Болница ВИТА в програмата на форума бе много повече от формалност – то бе активен принос към професионалния диалог между поколенията лекари. Д-р Жени Панайотова, която притежава Диплома по фетална медицина от Fetal Medicine Foundation, е сред малкото специалисти у нас с фокус върху диагностиката на състояния като плацента превия и плацента акрета. По време на събитието тя се включи и в практическите модули в Медицинския симулационен тренировъчен център, където участниците работиха с високотехнологична апаратура върху реални клинични казуси.

Програмата на Академията през 2026 г. предложи мащабен, мултидисциплинарен поглед към майчиното здраве. Форумът обедини експертизата на световни имена като проф. Кипрос Николайдес, проф. Екатерина Учикова и адв. д-р Мария Петрова, дискутирайки теми от фетална растежна ретардация и прееклампсия до етичните и правни граници на пренаталната диагностика. Този обмен на знания потвърди тезата, че модерната медицина не съществува изолирано, а е резултат от споделена отговорност и висока клинична култура.

Мисията на събитието бе подкрепена и от сдружение „БГ Бъди Активен“, което добави важен социален контекст към медицинския дискурс. За Болница ВИТА и д-р Панайотова участието в подобни формати е неразделна част от дългосрочната стратегия за утвърждаване на референтни стандарти, гарантиращи сигурност и спокойствие на бъдещите родители. С над 15-годишен клиничен стаж и фокус върху усложнената бременност и иновативните ултразвукови методи за диагностика, д-р Панайотова е ключова фигура в изграждането на модерна, доказателствена медицина, в синхрон с най-добрите световни практики.