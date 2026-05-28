Лабораториите готвят вдигане на цените

Вероятно цените в лабораториите ще се повишат с 10 - 15%. За това предупреди д-р Недялко Калъчев, собственик на верига лаборатории.

Той очаква цените на изследвания в лабораториите за пациенти да скочат с около 10%. Увеличението зависи и от участието на човешкия фактор в изследването, допълни той.

"ПКК, изследвания за вируси и патогени ще скочат минимално с около 10%, защото те са автоматизирани. Основният момент е с голямата експозиция на труд, а това е взимането на пробите – венозна, периферна кръв или секрети, тоест когато обслужването на пациента е най-много свързан с човешки труд", каза д-р Калъчев.

Няма завишаване на цените

"По мои наблюдения и разговори с колеги, имаме общо увеличение на доставните цени, на реактиви и консумативи за лабораториите, защото пластмасата е петролозависим продукт - всички епруветки са от пластмаса и цената е най-чувствителна към петрола, еврото няма отношение. Общата тенденция за доставните цени е в порядъка между 11 до 15% спрямо миналата година лятото", допълни той, цитиран от БНР.

Според него в момента лабораториите сме силно притеснени от ситуацията, защото повечето от колегите му не са променяли цените за клиентите.

Той е категоричен, че повечето лаборатории не са завишавали цените.

"Ние купуваме по-скъпи продукти и консумативи. Цените засега не са вдигани, но ще се наложи. Трябва да добавим освен увеличението на тези цени, и увеличението на работните заплати, където имаме сериозно завишаване. Моето очакване е, че цените ще се повишат с 10 – 15%, в някой случаи повече, защото компонентата труд е по-голяма. Има изследвания със стандартизирани анализи и участието на хората е сведено на ниско ниво. Но при мануалните изследвания компонентата труд на такова изследване е много висока, понякога над 60% при изработването на един такъв резултат", коментира Калъчев.