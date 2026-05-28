Висока медицинска експертиза, грижа и иновации – "Мама и Аз" отбелязва своята трета годишнина

Най-новата клиника за майчино и детско здраве ,Мама и Аз’ ще отбележи три години от откриването си. За този кратък, но интензивен период, лечебното заведение се утвърди на водеща позиция в страната, съчетавайки медицински професионализъм на световно ниво с дълбока емпатия и грижа за семейството.

Още от създаването си ,Мама и Аз’ постави нов стандарт в здравеопазването благодарение на модерна апаратура, иновативни методи на лечение и екипи от доказани, висококвалифицирани специалисти. Клиниката се превърна в притегателен център не само за пациенти от Плевен, но и от цяла България.

През изминалите три години тук са родени стотици деца, а множество семейства са намерили решение на сложни медицински казуси благодарение на мултидисциплинарния подход и професионализма на медицинските екипи.

По повод третата си годишнина и като израз на благодарност към доверието на пациентите от 1 до 5 юни 2026 г. от 09:00 до 15:00 ч. ,Мама и Аз’ ще предостави безплатни консултации с водещите педиатри. Инициативата дава възможност на родителите да получат професионален съвет и грижа в най-модерната медицинска база в страната.

Честита трета годишнина на целия екип на ,Мама и Аз’! Продължавайте да вдъхвате надежда и да пазите най-ценното – бъдещето на България!

За допълнителна информация и предварително записване моля позвънете на: 064 678400 за гр. Плевен и 056 073003 за гр. Бургас.