Расте броят на болните от морбили в област Враца

17 деца са заболели от морбили в община Бяла Слатина, област Враца. До момента лабораторно потвърдени са 9 случая, а при останалите предстои потвърждаване. Миналата седмица бяха регистрирани първите осем заразени на възраст от 5 месеца до 7 години. Новорегистрираните са деца на възраст от 11 м до 15 г., както и 1 лице медицински персонал. Към момента 14 от заболелите са хоспитализирани, като две деца вече са изписани.

При поява на обрив или зачервяване на очите (конюнктивит), придружени с повишаване на температурата, родителите следва да изолират детето и да се консултират при първа възможност с лекар. Министерството на здравеопазването призовава родителите да проверят имунизационния статус на своите деца и при пропуск да се обърнат към личния лекар в най-кратък срок.

Навременната имунизация е най-сигурният начин да предпазим децата си от тежко протичане на заболяването и да ограничим разпространението му. Ваксината е част от задължителния имунизационен календар и се поставя безплатно. Тя е доказано безопасна и е най-ефективната защита.

