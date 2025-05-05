Среща с проф. д-р Мурат Хасанрейсоглу в София – открийте възможности за лечение на очни заболявания в чужбина

На 10 май 2025 г. в София ще се проведат информационни срещи с проф. д-р Мурат Хасанрейсоглу – международно признат офталмолог и ръководител на Катедрата по очни болести в Университетската болница "Коч", Истанбул.
Проф. Хасанрейсоглу е специалист с международен опит, обучаван в едни от най-реномираните офталмологични институции в света:
- Moorfields Eye Hospital – Лондон
- Wills Eye Institute – Филаделфия
- Stanford University – САЩ
Към днешна дата той ръководи Катедрата по офталмология в Университетската болница "Коч", която е с високотехнологично оборудване и мултидисциплинарен подход в лечението.
Тези срещи предоставят възможност за получаване на ценна информация за съвременните възможности за лечение в чужбина, включително прилагането на най-новите медицински технологии и подходи.
Теми, по които може да получите информация:
- Увеит
- Вътреочни тумори – диагностика и лечение
- Злокачествен меланом на окото
- Заболявания и хирургия на ретината
- Комплексни случаи след неуспешни интервенции
- Болест на Щаргард
- Пигментен ретинит
- Атрофия на оптичния нерв
Информация за участие
- Локация: София
- Дата: 10 май 2025 г.
- Записване и информация: тел. 0879977402
- Уебсайт: https://www.medikara.bg/freeconsults/murat-10-05-25
Срещите са изцяло информационни и не заменят медицински преглед, поставена диагноза или лечение, провеждано в България. Броят на местата е ограничен – свържете се с нас предварително, за да запазите час.