Среща с проф. д-р Мурат Хасанрейсоглу в София – открийте възможности за лечение на очни заболявания в чужбина

На 10 май 2025 г. в София ще се проведат информационни срещи с проф. д-р Мурат Хасанрейсоглу – международно признат офталмолог и ръководител на Катедрата по очни болести в Университетската болница "Коч", Истанбул.

Проф. Хасанрейсоглу е специалист с международен опит, обучаван в едни от най-реномираните офталмологични институции в света:

Moorfields Eye Hospital – Лондон

– Лондон Wills Eye Institute – Филаделфия

– Филаделфия Stanford University – САЩ

Към днешна дата той ръководи Катедрата по офталмология в Университетската болница "Коч", която е с високотехнологично оборудване и мултидисциплинарен подход в лечението.

Тези срещи предоставят възможност за получаване на ценна информация за съвременните възможности за лечение в чужбина, включително прилагането на най-новите медицински технологии и подходи.

Теми, по които може да получите информация:

Увеит

Вътреочни тумори – диагностика и лечение

Злокачествен меланом на окото

Заболявания и хирургия на ретината

Комплексни случаи след неуспешни интервенции

Болест на Щаргард

Пигментен ретинит

Атрофия на оптичния нерв

Информация за участие

Локация: София

София Дата: 10 май 2025 г.

10 май 2025 г. Записване и информация: тел. 0879977402

тел. 0879977402 Уебсайт: https://www.medikara.bg/freeconsults/murat-10-05-25

Срещите са изцяло информационни и не заменят медицински преглед, поставена диагноза или лечение, провеждано в България. Броят на местата е ограничен – свържете се с нас предварително, за да запазите час.