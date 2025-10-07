"Стига лъжи": Младите лекари отново излязоха на протест (СНИМКИ)

Младите лекари отново излязоха на протест. Исканията им са за по-добри условия на труд, както и за минимално основно възнаграждение в размер на 150% от средната работна заплата. Половин година след началото на протестите според тях резултат няма.

Законови промени, които да доведат до увеличение на заплатите им все още не са приети, а бъдещите изменения на наредбата за специализациите по-скоро ще задълбочат проблемите, казват те.

Медиците не са съгласни и размерът на възнагражденията да бъде обвързан с колективния трудов договор.