Не са само по плажовете: Нашествие на кози в басейн на гръцки остров

След като козите са често срещана атракция по гръцките плажове - те изглежда са осъществили нашествие и в басейн на хотелски комплекс на егейския остров Тинос, разказва Дора Антониу в публикация в гръцкото издание Kathimerini. Авторката споделя за преживяването си, в което е била събудена от блеене на стадо кози, което се събрало, за да прескочи суха каменна стена и след това да скочи в зоната с басейна на съседния хотелски комплекс, за да пие вода.

"Блеенето скоро беше заменено от оживения ритъм на копитата, удрящи по дървената тераса около басейна. Необикновеното зрелище продължи около половин час. Козите и техните ярета се напиха до насита, преди постепенно да се отдалечат, изкачвайки се по склона към върха на голия хълм", разказва Антониу.

Вечер ритуалът край басейна започвал отново.

По-късно обаче достъпът им до хотелския комплекс е спрян с ограда. „Трябваше да спре. Те унищожават всичко – повреждат растенията, замърсяват целия район. Всеки път, когато минат, е като нашествие“, обясниха управителите на хотелския комплекс.

Полудиво стадо

По информация на местните жители животните принадлежат към полудиво, свободно скитащо стадо.

Стадото първоначално е било образувано от кози, избягали от островните кошари и през годините са се размножили. ОЩЕ: Гърция установи чума по дребните преживни животни близо до границата с България