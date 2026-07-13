Д-р Дечо Дечев: Не очаквам промяна в здравната система с тези кадри

Бившият управител на НЗОК и бивш директор на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ д-р Дечо Дечев изрази песимизъм, че с настоящите кадрови решения ще настъпят реални промени в здравната система, въпреки новата политическа ситуация и парламентарното мнозинство.

„Аз съм от хората, които така се надяваха, че след промяната на политическата ситуация, т.е. вече имаме 130 депутати, които могат да приемат каквото преценят, че е правилно, законодателно говоря. За съжаление обаче напоследък станах песимист, като гледам на какви кадри залагат да се случи тази промяна“, заяви д-р Дечев.

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Той посочи, че на ключовите постове в сектора остават хора, които вече са били част от управлението на здравната система. „Ако погледнем постовете, които са най-важни в нашия сектор – председател на Здравната комисия, проф. Ангелов, той си е същият, който беше и преди това. Знаем за неговия отличен резултат в управлението на Александровска болница, знаем за отличния му резултат по управлението на кризата 2020–2022 година, когато беше министър.“

По думите му нерешен остава и проблемът с цените на лекарствата. „Как може една болница да купува за 300 лева, друга за същото лекарство – 15 пъти по-скъпо. И в продължение на седем години, откакто този проблем беше изнесен, той все още няма законодателно решение.“

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Д-р Дечев коментира и контрола в системата. „Болната тема за нашия сектор е ефективността на контрола. Модела „Динева“, който беше в този контрол, решихме да го подобрим качествено, назначавайки Динева. Динева се бори с Динева, така че там също не очаквам някаква промяна.“ Той отбеляза, че не вижда основания да очаква подобрение и заради разместването на вече познати лица в управлението.

„На практика виждаме две познати лица също в този период – проф. Салчев, който беше шеф на касата, и Меджидиев, който беше министър. Сега си размениха просто местата. Така че аз лично от кадрова гледна точка не виждам основания за някакво чувство, че нещо ще се подобри в системата.“

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Според него положителното в последните обществени дебати е, че е започнал разговор за реалните проблеми в здравеопазването. „Едно момче на 18 години извади една платформа, която така разбуни духовете, което според мен е най-положителното нещо от това, което се случи, защото ни дава основания да поговорим наистина за системата и за проблемите в нея.“

По думите му най-големият проблем е липсата на ефективен контрол. „Проблем номер едно е неефективността на контрола в системата. Какво правим? Защо само преди пет години сме имали 2 милиарда и 200 милиона за болници, а сега имаме 2 милиарда и 300 милиона евро и те не стигат? Защо в системата е имало 2 милиона и 100 хиляди приема на болни, а в момента са 3 милиона и половина? Имаше епидемия ли от нещо? Какво се случи? И това нещо преминава. Тоест приема се за нещо нормално.“