Кога избелването на зъбите може да бъде опасно?

Красивата усмивка е важна част от самочувствието ни и все повече хора се интересуват от професионално избелване на зъбите. Безопасна ли е обаче процедурата, колко траен е ефектът и крият ли рискове популярните продукти за домашна употреба? По тези въпроси разговаряме с д-р Маргарита Пангева, стоматолог от Дентални центрове О.СЕМ.

Д-р Пангева, все повече хора искат избелване на зъбите. На какво се дължи този интерес?

Да, така е, избелването наистина стана много популярна процедура. С времето зъбите променят цвета си под влияние на различни фактори. Такива са честата консумация на кафе, чай, червено вино, тютюнопушене, както и в резултат на процесите на стареене. Професионалното избелване е ефективен начин за възстановяване на по-светлия цвят на зъбите и много пациенти споделят, че след процедурата се чувстват по-уверени.

Какви са основните методи за избелване на зъбите?

Има два основни подхода – професионално избелване в клинични условия и домашно избелване с индивидуално изработени шини и професионален гел, който пациентът взема у дома. И двата метода са безопасни и ефективни, когато се извършват под контрола на стоматолог.

Необходима ли е специална подготовка преди избелването?

Да. За да имаме оптимален ефект, предварително да бъде направено професионално почистване на зъбен камък и полиране на зъбите. Това осигурява по-добър и равномерен резултат. По време на консултацията обсъждаме и дали пациентът има повишена чувствителност на зъбите.

Как протича професионалното избелване в клиника?

Първо се поставя специален защитен гел върху венците, след което върху зъбите се нанася избелващ гел. Той се активира със специална лампа, а процесът се повтаря няколко пъти по време на едно посещение. В повечето случаи е достатъчна само една процедура, която трае около час. Окончателният резултат се оценява след около седмица. При домашното избелване прилагаме специалния избелващ гел, но чрез индивидуално изработени шини, като ефектът е съпоставим.



Какви са предимствата на домашното избелване?

Домашното избелване е по-щадящ метод и често се използва за поддържане на ефекта след кабинетното избелване, но може да бъде и самостоятелно решение. След консултация се взема отпечатък или дигитален скан на зъбите, от който се изработват индивидуални шини. Пациентът получава и специален избелващ гел, както и подробни инструкции за употреба. Желаният резултат обикновено се постига в рамките на една до три седмици.

Вярно ли е, че избелването уврежда емайла?

Това е един от най-разпространените митове. Когато процедурата се извършва под наблюдението на стоматолог и с професионални продукти, избелването не уврежда емайла. Преди началото на лечението винаги се извършва преглед, за да се установи дали няма проблеми, които трябва да бъдат решени предварително.

Кога избелването може да бъде опасно?

Рискове възникват най-често, когато хората използват непроверени продукти, закупени онлайн или от непроверени източници, или предприемат избелване без предварителен стоматологичен преглед.

Не съветвам да се опитвате да избелвате зъбите си по какъвто и да било начин без да има контрол от страна на специалист. Тогава може да бъде опасно.

Какви грижи трябва да се полагат след процедурата?

През първите дни след избелването е препоръчително да се избягват силно оцветяващи храни и напитки като кафе, черен чай, червено вино, шоколад и червено цвекло. Спазването на препоръките на стоматолога е от ключово значение за по-дълготраен резултат.

Какъв е Вашият съвет към хората, които обмислят избелване?

Преди всичко да се консултират със стоматолог като мен и останалите колегите от Дентални центрове О.СЕМ. Красивата усмивка е резултат не само от добрата естетика, но и от доброто орално здраве. Когато избелването се извършва правилно и професионално, то е безопасен начин човек да се усмихва по-уверено. И все пак не бива да рискуваме здравето на зъбите си в името на желанието за по-бяла усмивка.