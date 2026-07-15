Медиците в ИСУЛ тръгнаха на протест, чака се още болници да ги подкрепят

Протестът може да се разрасне, да обхване други болници и лечебни заведения. За това предупреди Красимир Митов, председател на синдикат "Здравеопазване" към Национален синдикат "Защита". Той застана начело на протест на медицински специалисти и медици в ИСУЛ, болница "Царица Йоана". Протестът беше представен първоначално като недоволство заради ниско заплащане - но се оказа, че не е само това.

"Не искаме трохички и подаяния. Крайно време е правителството да обърне внимание - здравеопазването е в колапс", коментира медицинската сестра Павлина Александрова. Нейна колежка добави, че "по никакъв начин увеличението на клиничните пътеки не ни гарантира, че ще стигне до нас". Тя се оплака, че една сбъркана запетайка сваля стойността на клиничната пътека. И още - че медиците вече не издържат да работят на поне 2 места, за да могат да живеят по-спокойно. Щатът е недостатъчен, трябва да бъде увеличен, каза тя - ОЩЕ: 904 млн. евро за здраве: Нови цени на клиничните пътеки, но само ако държавата одобри парите

Друга медицинска сестра, Катя Неофитова, също поиска здравният министър да ги чуе и да бъде осигурен достатъчен щат: "Протестите, които се организират - те са заради ниския щат. Няма как да продължим да работим на две места". Тя уточни, че постоянното недоспиване и работа амортизира медицинските специалисти. "Не заплатите на персонала да зависят от броя на преминалите пациенти", настоя Неофитова пред БНТ.

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