Какво ще даде бюджетът на НЗОК и как ще се върне доверието в здравеопазването: Глас от БЛС

Бюджетът на НЗОК за 2026 г. ще узакони направените разходи за настоящата година. Не може да се очаква да се случи нещо ново с бюджета за здраве, но може би трябва да се опитаме да договорим възможно най-оптималното с параметрите, които са поставени на масата. Това заяви заместник-председателят на БЛС д-р Иван Маджаров пред БНТ. Още: "Аномалии в здравеопазването": Говори Мартин Атанасов от "Диагноза с България"

Заявките в здравеопазването

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Според него необходимо е повишаване цените на клиничните пътеки с 25%. Има нелоши заявки за въвеждане на доброволно здравно осигуряване, защото една голяма част от населението очаква да има своя лична доброволна вноска, която да му дава повече, отколкото солидарната, аргументира се д-р Иван Маджаров.

Той е на мнение, че ще се върне доверието в системата на здравеопазването, когато се приложат нови механизми. Няма да стане със стари методи, с неприлагане на съвременни методи за контрол с други държави, а трябва да бъдат приложени доста нови елементи в начина, по който се контролира и разходва системата, за да се върне доверието на хората в сферата на здравеопазването, посочи д-р Маджаров.

Той смята, че няма едностранчиво решение в здравеопазването, чиито проблеми да бъдат решени с магическа пръчка. Изисква се политическа воля на тези, които получиха обществено-политическото доверие - "Прогресивна България", коментира д-р Иван Маджаров.

Зам.-председателят на БЛС е разочарован, че държавата не прави нищо за заплатите на младите лекари, въпреки че има механизъм затова.

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