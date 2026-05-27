Д-р Боян Патов, „Сърце и Мозък“: Спешната медицина е математика на оцеляването

В Деня на спешната медицинска помощ отдаваме признание на всички, които 24/7 застават на първа линия в борбата за човешкия живот – лекари, медицински сестри, фелдшери и шофьори на линейки.

Към тях се обръща д-р Боян Патов – Началник на Спешната помощ в МБАЛ „Сърце и Мозък“ – Плевен и Бургас. Лекар с дългогодишен опит в сферата на спешната медицина, преминал през ръководни позиции в едни от най-натоварените структури в страната. Завършил медицина в Софийския университет, д-р Патов притежава и магистърска степен със специализация „Здравен мениджмънт“. Работил е на първа линия и по време на пандемията COVID-19. Пациентите му често го описват като „героя в бяла престилка“.

Д-р Боян Патов

„Спешното отделение е входната врата на всяка голяма болница и пулсът на цялата система. Спешната медицина е математика на оцеляването – способността да вземеш правилното решение за секунди, с ясни алгоритми, прецизност и координация.

Истинският успех е не просто да реагираш на кризата, а да имаш система, която я изпреварва. В болниците ни в Бургас и Плевен работим всеки ден именно с тази цел – да осигурим най-висок стандарт на сигурност и грижа за пациентите.

С огромно уважение към всички колеги – благодаря ви за професионализма, отговорността и отдадеността. Всеки ден доказвате, че хладнокръвието и прецизността спасяват животи.

Пожелавам ви здраве, сила и увереност – и винаги да държите ситуацията под контрол“, заяви д-р Патов.