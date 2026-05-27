Младите не искат да работят, кадровата криза в здравеопазването е сериозна: Шефът на БЛС с мрачна прогноза

27 май 2026, 7:56 часа 702 прочитания 0 коментара
Накъде върви здравеопазването?

По думите му няма и линейки, защото няма финансиране. "Ще правим ли европейско здравеопазване или ще си кретаме по същия начин. Ще кърпим ли положението или ще има някакво визионерство, без политически различия", запита шефът на БЛС. 

Според него цялата система на здравеопазването си кара по някакви правила и се разчита на всеотдайността на лекарите. 

Той уточни, че БЛС са имали само една среща с новия министър на здравеопазването Катя Ивкова, но дотам. Д-р Николай Брънзалов предупреди, че ако сега не се вземат мерки в сферата на здравеопазването, ще минат години и накрая няма да останат лекари, които да работят в България. 

"По-лесно е да се говори, че докторите крадат, но не е така. Всички виждаме хубавото на системата на здравеопазването, но не го разбираме и не го оценяваме. НЗОК не се източва, но определено средствата за Касата не са достатъчни", изтъкна още д-р Николай Брънзалов. 

Той призна още, че всички пътеки са недофинансирани, а болничните лечебни заведения изпитват затруднения, тъй като трябва да заплащат всичко, което им е необходимо по съвсем различни цени. 

БЛС настоя за правилен и рационален превантивен контрол в сферата на здравеопазването. Проф. Николай Брънзалов се аргументира и даде пример, че стъпка в правилната посока биха били верификация на пацинетите с електронен подпис, както и да бъде вдигната здравната вноска. 

Той настоя и за увеличаване на средствата за здраве, но със затегнат контрол. 

протест БЛС Николай Брънзалов
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
