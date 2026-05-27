МЗ възстанови Обществения съвет за изграждане на Националната детска болница

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова потвърди решението на служебния министър Михаил Околийски за възстановяване на Обществения съвет за изграждане на Национална детска болница.

Това съобщиха от гражданското движение "ЗА истинска детска болница".

Те напомнят, че министър Околийски издаде заповед за създаване на съвета в края на дейността си и сега се е състояла първата среща на членовете на новия съвет с ръководството на Министерството и екипа на ЗИКДБ ЕАД.

В момента общественият съвет се състои от 7 членове с председател доц. д-р Боряна Аврамова, началник на клиниката по детска клинична онкология и хематология в МБАЛ „Царица Йоанна“ и членове доц. д-р Димитър Печилков, началник на Детско инвазивно кардилогично отделение в НКБ, арх. Руси Делев, член на УС на Камарата на архитектите в България, д-р Весела Банова, председател на Сдужение „Дете и пространство“, д-р Мария Брестничка, директор „Развитие на мрежата“ в Национална мрежа за децата, Надежда Рангелова, председател на фондация „За доброто“ и Надежда Цекулова, съосновател на НГИ „За истинска детска болница“ и директор „Кампании и комуникации“ в Български хелзинкски комитет.

Позициите на страните

На срещата е било постигнато съгласие, че съставът на съвета следва да се разшири с представители на медицинските структури, които се очаква да бъдат представени в НДБ, както и с допълнителна юридическа експертиза. От МЗ е отправена покана и към всички членове на предходния съвет.

"Министър Ивкова проактивно постави на обсъждане проблема, който доведе до оставката на предходния състав на съвета - създаването на възможност за предварително участие на Съвета в съгласуването на обществените поръчки по реализирането на проекта. Според министъра има законова възможност представители на съвета да бъдат включвани в работните групи по изготвяне на документацията за поръчките, с всички ангажименти по този процес", коментират още от движението.

Директорката на ЗИКДБ ЕАД Десислава Малинова е потвърдила отново, че според компанията условията по обществената поръчка за проектиране и авторски надзор са законосъобразни и целесъобразни. Очаква се в близките дни Комисията за защита на конкуренцията да се произнесе, след като на 18 май спря поръчката поради заведена жалба от заинтересована компания.

От "За истинска детска болница" уточняват, че позицията им също не се е променила - те намират много сериозни дефицити в обявената поръчка и заложени рискове това да се отрази както върху качеството, така и върху цената на проекта.

От гражданската инициатива очакват Министерството на здравеопазването да формира и обяви собствена позиция по съществото на поръчката и се надяват заявените намерения за активен диалог и прозрачност да се реализират.