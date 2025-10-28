Васил Пандов: Директори на болници получават по-голяма заплата от тази на министъра на здравеопазването

„Успяхме да обединим всички опозиционни парламентарни групи под едно искане – да се разгледат заплатите и възнагражденията не само на младите лекари, но и на медицинските сестри. Това, което се случи, е една голяма заблуда за всички от страна на управляващите. Лятото те внесоха законопроект, подписан от народни представители от ГЕРБ, ИТН и БСП, имаше работна група, която нищо не свърши, след всички тези усилия, накрая те казаха „ние ще си отхвърлим собствения законопроект, защото ще предложим наши нови разпоредби“. Това каза в предаването „Лице в лице“ по bTV Васил Пандов от „Продължаваме промяната“ по повод извънредното заседание на депутатите за възнагражденията на младите лекари.

„Днес те се опитаха да заглушат дебата. Това, което имаме като предварителна информация е, че няма нито дума за възнаграждение на медицинските специалисти. Бюджетите са закони, които имат едногодишно действие, те не дават трайна гаранция. Когато ставаше дума за възнаграждение на други категории специалисти – преподаватели, МВР, в техните устройствени закони бяха предвидени текстове за най-ниска минимална заплата по рангове. Това беше и нашата идея за лечебните заведения – само за публичните да има минимални възнаграждения за най-ниския ранг персонал“, посочи още Пандов.

„В текстовете, които изтекоха днес, освен че няма нито дума за възнаграждение на медицинските специалисти, има много други неща, които бих нарекъл скандални – като МРЗ под законовото правило, увеличени е на вноските ДОО за пенсии, ако това е окончателният проект“.

По думите му целта на управляващите е да хвърлят темата за възнагражденията в общ кюп и тя да потъне там с абсолютно всички други теми. „От 2010 до 2022 г. ръстът на заплатата на млад лекар е 650 лв. за 12 години. Кабинетът „Петков“ увеличи с 800 лв. заплатите на лекари без специалност. За 1 година увеличението беше повече, отколкото преди това за 12 години“, заяви още Пандов.

„Има много случаи, в които директори на болници получават повече от министъра на здравеопазването. Министърът получава една немалка заплата за държавен служител. Заложихме критерии заплатите на директорите да не надхвърлят заплатата на министъра като техен принципал“, каза още той.