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След трагедията на "Тракия": Прокуратурата не потвърди версията за спукана гума

25 юни 2026, 12:15 часа 879 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
След трагедията на "Тракия": Прокуратурата не потвърди версията за спукана гума

Няма потвърждение за спукана гума на камиона, причинил катастрофата с три жертви край Ямбол. Това съобщи на брифинг прокурор Живко Илиев от Окръжна прокуратура, който е наблюдаващ досъдебното производство. "Прокуратурата работи по всички версии за настъпилото произшествие. Няма данни шофьорът на камиона да е заспал. Има спирачен път", каза още той. Извършен е оглед на местопроизшествието, назначена е автотехническа тройна експертиза, направен е обстоен преглед на местопроизшествието.

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Иззети са множество обективни находки, както и двата автомобила, които са транспортирани до паркинг, допълни наблюдаващият прокурор.

"Камионът е собственост на шофьора, тахографът показва, че е шофирал с разрешената скорост", поясни още Илиев. Камионът е бил празен в момента на инцидента.

Прокуратурата в Ямбол ще поиска постоянен арест за шофьора на камиона. Той бе задържан вчера за срок до 24 часа. Предстои вземане на мярка за задържане до 72 часа.

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Тежката катастрофа в три жертви стана в сряда около 12:48 часа на магистрала "Тракия". Товарен автомобил, движещ се в посока към София, губи управление, навлиза в насрещната лента, преминавайки през мантинелите и се удря в движещ се към Бургас лек автомобил, в който са пътували петима души – две деца и трима възрастни. Двете деца и шофьорът на колата умират на място, другите двама пътници са транспортирани в болницата в Ямбол, където се борят за живота им и към момента.

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Магистрала Тракия катастрофа загинали деца
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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