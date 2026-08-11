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Последният служебен министър: Здравната реформа на ПБ ще доведе до срив, цялата власт се съсредоточава в МЗ и НЗОК

11 август 2026, 8:25 часа 1348 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Последният служебен министър: Здравната реформа на ПБ ще доведе до срив, цялата власт се съсредоточава в МЗ и НЗОК

Ето как се вкарва хаос в здравеопазването, вместо реформи в полза на хората. Предложеният от Министерството на здравеопазването Функционален анализ на съществуващата мрежа от Центрове за спешна медицинска помощ, Регионални здравни инспекции, Центъра за асистирана репродукция, агенции, национални центрове и специализирани комисии има потенциала да създаде рискове за общественото здраве и регионални сривове във функционирането на здравната система. Намерението за преструктуриране е опит за централизиране на управлението и съсредоточаване на цялата власт и отговорност в МЗ и НЗОК. Тези преструктурирания няма да доведат до по-висока ефективност, но носят риск да разпокъсат и компрометират работещи звена.

Така последният служебен здравен министър Михаил Околийски коментира предложената здравна реформа на правителството.

Потенциалните рискове

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Според него основните потенциални отрицателни ефекти върху общественото здраве са:

"Забавяне на реакцията при локални епидемични взривове – по-бавно вземане на решения, потвърждение на огнища и проследяване на контактни. При епидемични заплахи забавянето струва човешки животи.

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Затрудняване на националните програми – превенция на хроничните заболявания, вирусни хепатити, РМШ, СПИН, тютюнопушене, здравно образование и други, които изискват дейности на терен във всички региони.

Ръст на неравенствата в достъпа до лекарства – отслабването на териториалния контрол може да доведе до ценови вариации между регионите, по-трудно разкриване на нарушения и по-ниска събираемост на глоби.

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Ерозия на доверието в публичните лекарствени политики – непълната или остаряла информация в регистрите за цени и лекарствени продукти застрашава реимбурсацията и отваря врата за измами с паралелна търговия и непрозрачно ценообразуване.

Загуба на ефективността на здравния контрол върху фактори на околната среда, храни и специализирани програми. Централизацията на пробовземането и анализите може да увеличи логистичните разходи, времето за резултати и административното натоварване.

Концентрация на цялата експертиза в столицата и „изтичане на мозъци“ от регионите – преместването или съкращаването на специалисти от 28-те РЗИ ще влоши кадровото осигуряване и достъпа до публични здравни услуги в страната.

Повишаване на оперативните разходи – премахването на териториалните звена може да пренасочи разходите към командировки, координация и нови централни информационни системи, вместо да ги намали.

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Дублиране и неяснота на функциите – централизацията няма да реши проблема с дублирането, а ще го премести от хоризонтално на вертикално ниво. Това създава риск от бавни, формални и неработещи решения".

Според Околийски е показателен примерът с Центъра за асистирана репродукция.

"До 2013 г. той бе базиран в НЗОК. Неефективното му функциониране тогава доведе до голяма криза. След обособяването му като отделна структура сроковете са съкратени, а работата му е оценена като ефективна", заяви бившият министър.

"Предложената централизация може на пръв поглед да създаде усещане за административно „опростяване“, но на практика рискува да: забави реакцията при кризи и епидемии; влоши достъпа до здравни услуги и медикаменти; отслаби лабораторния, фармако-терапевтичния контрол и контрола, свързан с Оценката на здравните технологии; затрудни регионалните програми; повиши оперативните разходи и натовари централната администрация с дейности, които не е в състояние да изпълни ефективно", допълни той.

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По думите му решението е регионално интегриране с подобрена координация, повишаване на дигитализацията и запазване на териториалната чувствителност и експертната независимост – отговаря на установените нужди и е критичен за общественото здраве.

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Здравна реформа здравеопазване Михаил Околийски
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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