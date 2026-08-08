Демографски удар, проблеми с ТЕЛК и лекарствата: Пациентски организации възроптаха срещу здравната реформа

Здравната реформа, предвидена от Министерството на здравеопазването, среща сериозен отпор в медицинските среди. Закриването на РЗИ-тата, Центъра по асистирана репродукция и Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти в този им вид предизвика редица критики от съсловни организации, здравни работници и опозицията.

Системата на ТЕЛК и лекарствата - под риск

Организацията на пациентите с ревматологични заболявания в България и Сдружението "Достойнство 2023" излязоха с позиция, в която обявяват, че не подкрепят предложението на здравното министерство за закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и за прехвърляне на регионалните картотеки на медицинските експертизи към НЕЛК.

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От пациентските организации посочват в становище до здравния министър Катя Ивкова и премиера Румен Радев, че подкрепят подобряването на координацията между институциите, дигитализацията и премахването на дублиращи се функции, но не смятат, че това са най-подходящите средства за постигането на тези цели.

Организациите не откриват в анализа на здравното ведомство оценка, която да показва, че прехвърлянето на функциите на Националния съвет подцени и реимбурсиране към дирекция в министерството ще гарантира достъпа на пациентите до иновативни медикаменти, независимостта на оценката на здравните технологии и уреждането на административното обжалване на решенията, предаде БНР.

Относно прехвърлянето на регионалните картотеки на медицинските експертизи към НЕЛК, в становището се поставят въпроси: Ще останат ли физически достъпни регионалните звена във всички области, дали хората ще могат да продължат да подават документи по настоящ адрес и какво ще се случи с пациентите, които в момента чакат решение на ТЕЛК или НЕЛК.

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"Застрашено е бъдещето на хиляди български семейства"

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От Управителния съвет на Сдружение "Зачатие" пък разпространиха позиция по отношение на предложението на Министерството на здравеопазването за ликвидиране на самостоятелния статут на Центъра за асистирана репродукция (ЦАР) и прехвърляне на дейността му към Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

От сдружението изразяват своето категорично несъгласие и крайна тревога относно планираната административна реформа, предвиждаща закриването на Центъра за асистирана репродукция (ЦАР) като независима структура и прехвърлянето му към НЗОК.

"Като организация, която още през 2004 г. постави началото на организираното пациентско движение в сферата на репродуктивното здраве в България и със своята активна дейност извоюва създаването на ЦАР през 2009 г., ние заявяваме, че това решение застрашава бъдещето на хиляди български семейства и подкопава един от добре работещите механизми в държавата", категорични са от "Зачатие".

Те мотивират протеста си със следните мотиви:

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"Предложението е повторение на един вече доказано провален административен експеримент

България вече премина по този път. През 2013 г. финансирането на асистираната репродукция беше прехвърлено към НЗОК. Този модел доведе до незабавен административен хаос, рязко забавяне на одобренията на пациентите и тежки бюрократични пречки. Само година по-късно грешката беше отчетена и се възстанови самостоятелния статут на ЦАР към Министерството на здравеопазването.

Изключване на част от българските граждани от достъп до лечение на стерилитет

Центърът за асистирана репродукция е инструмент на националната демографска политика, финансиран директно от държавния бюджет, и като такъв е достъпен за всички български граждани. Преминаването му към НЗОК – институция, която по закон обслужва единствено здравноосигурени лица – ще постави под административен риск хората с прекъснати осигурителни права, временно безработните или българите, завръщащи се от чужбина.

Забавяне на лечението

Обръщаме внимание, че реформата от 2013 г. доведе до безпрецедентно забавяне на преписките с месеци и влошаване на достъпа до лечение. Превръщането на инвитро процедурите в поредната „клинична пътека“ ще обрече пациентите на тромави административни процедури. В репродуктивната медицина времето е най-критичният фактор, понякога забавяне дори с месеци може да бъде крайно неблагоприятно.

Премахване на кампаниите за обществена информираност и превенция на стерилитет

Съгласно норамтивната уредба ЦАР има правото да провежда национални информационни кампании и програми за превенция на стерилитета – дейности, които Сдружение „Зачатие“ подкрепя и развива от две десетилетия. НЗОК няма нито правомощия, нито капацитет да изпълнява социални и информационни функции.

Премахване на обществения контрол върху отпускането на публични средства

Прехвърлянето на ЦАР към НЗОК ще елиминира Обществения съвет на ЦАР, чрез който пациентските организации упражняват пряк и прозрачен граждански контрол върху разходването на публичните средства".

От сдружението настояват това предложение да бъде оттеглено. Е"вентуалните промени следва да се обсъждат в рамките на съвместна работна група между МЗ, пациентските организации и медицинските специалисти и добре аргументирано да се подложат на широко обществено обсъждане", категорични са от "Зачатие".

МЗ обеща широко обсъждане

След критиките от МЗ излязоха със съобщение, че предложенията за структурни реформи в здравната администрация не са окончателни решения и ще бъдат представени за широко обществено обсъждане.

Това заявиха от здравното министерство във връзка с разпространения от ГЕРБ-СДС доклад с планирано сливане, преструктуриране и съкращаване на 440 щатни бройки в системата на здравеопазването до 2028 година.

Според записаното в доклада от министерството планират преструктуриране на регионалните здравни инспекции (РЗИ) в териториални дирекции, които ще продължат да обслужват хората и бизнеса, а част от функциите им ще бъдат изпълнявани от три главни дирекции в министерството.

Предлага се картотеките, където се подават документи за ТЕЛК, да бъдат прехвърлени от РЗИ в НЕЛК. Реформата предвижда още сливане на спешните центрове у нас с въздушната спешна помощ в Национална спешна медицинска помощ, като ще се прави анализ за значително намаляване на броя центрове до 4 или 6.

Срещу предложеното прехвърляне на Центъра за асистирана репродукция към Здравната каса се обявиха лекари и пациентски организации заради опасения от забавяне на процедурите по финансиране на ин витро опити.

От ГЕРБ-СДС разкритикуваха реформата и посочиха, че тя разгражда капацитета на държавата в здравеопазването. Здравният министър Катя Ивкова отговори, че това са идеи, които имат за цел да поставят началото на разговор как държавата може да работи по-ефективно в интерес на гражданите. "Ако сме съгласни, че системата не постига резултатите, които обществото очаква, тогава сме длъжни да говорим за промяна", посочи Ивкова.