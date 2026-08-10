Кабинетът "Радев":

В България има цели общини без нито един медик

10 август 2026, 8:46 часа 924 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
В България има цели общини без нито един медик

В България има цели общини без нито един специалист по здравна грижа. Това сочат данни от анализ на Института за пазарна икономика.

По данни на ИПИ в 5 български общини няма нито една медицинска сестра. Общините без нито един специалист по здравни грижи са сред най-малките в страната - Опан, Трекляно, Копривщица, Дългопол и Ковачевци. В други над 100 общини броят на медицински сестри и акушерките е между 1 и 10.

Бъдеще на медицинска пустиня

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Анализът на експертите е категоричен, че България постепенно се превръща в "пустиня" по отношение на медицинските специалисти.

По данни на ИПИ през 2025 г. у нас работят малко над 42 000 специалисти по здравни грижи, но те са неравномерно разпределени. Най-много са в големите общини – столицата с близо 10 000 и Пловдив с около 4000. Над 1000 специалисти по здравни грижи има в 7 български общини.

Ако се разгледа показателят за среден брой население на един специалист, най-добре осигурени със специалисти по здравни грижи са Плевен (55 души на един специалист), Панагюрище (75), Смолян (79), Враца и Пловдив (по 82).

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Източник: Getty Images

По утвърдена традиция Плевен е общината с най-добро осигуряване с всякакви медицински специалисти и здравни заведения и постепенно се превръща в център на медицината в България, за което централна роля има медицинският университет там. Най-слабо осигурени са Главиница, Болярово, Хитрино, Мъглиж и Лесичово, като във всяка от тях един медицински специалист по здравни грижи отговаря на над 2500 души, предаде БНР.

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От ИПИ предлагат мерки, сред които помощник-фармацевтите да извършват търговия с лекарства в малките населени места, в които няма открита аптека, а парамедиците да обслужват пациенти до центровете за спешна помощ.

Също така според анализа за засилване на интереса към медицинските професии е необходимо всяка да има ясен път за професионално развитие и осигурено адекватно възнаграждение.

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Здравеопазване медицински работници здравна грижа
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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