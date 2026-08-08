"Лекари в помощ на пациентите": Изследвания и консултация при нов партньор

Началото на нова интимна връзка е естествено свързано с доверие, близост и споделена отговорност. В този контекст профилактичната консултация със специалист и провеждането на подходящи изследвания не бива да се възприемат като израз на тревога или недоверие, а като част от съвременната култура на грижа за интимното здраве. Подобен подход показва зрялост, уважение към партньора и осъзнато отношение към собственото тяло.

По тази тема в рубриката на Actualno.com - "Лекари в помощ на пациентите", говорим с акушер-гинеколога д-р Лилия Колева, която и е част от екипа специалисти на Медицински център „Гея Мед“.

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„Интимното здраве е деликатна, но изключително важна част от общото здраве на жената. То не се изчерпва само с липсата на оплаквания. Нормалната вагинална микросреда, липсата на възпаление, добрата профилактика и навременната диагностика са съществени за репродуктивното здраве, сексуалния комфорт и качеството на живот. Именно затова промяната в интимния живот е подходящ момент за медицинска консултация, дори когато няма изразени симптоми“, обяснява тя.

Полово предавани инфекции

По думите й полово предаваните инфекции невинаги протичат с ясни и разпознаваеми признаци. Част от тях могат да останат безсимптомни за дълъг период, като същевременно се предават на партньора и създават риск от усложнения. „Това е една от основните причини профилактичният скрининг да има толкова важно значение. Липсата на симптоми не винаги означава липса на инфекция, а ранното откриване позволява навременно лечение и предотвратяване на последици“, кава д-р Колева.

Сред инфекциите, които могат да протичат скрито или с неспецифични оплаквания, са хламидийната инфекция, гонореята, инфекциите с микоплазма и уреаплазма, трихомониазата, гениталният херпес, HPV инфекцията, както и някои системни инфекции като сифилис, HIV, хепатит B и хепатит C. Гинекологът обясни, че част от тези състояния могат да засегнат не само влагалището и маточната шийка, но и горния генитален тракт, което има значение за бъдещата фертилност и общото здраве.

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Симптоми

Сигнали, които налагат консултация с гинеколог, са промяна във вагиналното течение, неприятна миризма, сърбеж, парене, болка при уриниране, болка ниско в корема, дискомфорт или кървене след полов контакт, както и поява на ранички, мехурчета, брадавичести образувания или необичайно дразнене в интимната област. „Особено важно е прегледът да не се отлага при симптоми след нов партньор, след незащитен полов контакт или когато оплакванията се повтарят въпреки проведено лечение“, каза тя.

Лекарят обясни, че понякога симптомите могат да бъдат леки и да се приемат за „обикновено раздразнение“, „гъбична инфекция“ или временен дискомфорт. Това обаче невинаги е правилно. „Подобни прояви могат да се наблюдават при различни инфекции, които изискват различен терапевтичен подход. Ето защо самолечението с противогъбични или антибактериални препарати без диагностика може да доведе до временно облекчение, но не и до трайно решаване на проблема“, казва докторът.

Профилактика

При нова интимна връзка е разумно да се обсъди със специалист индивидуален скрининг за полово предавани инфекции. Подходът зависи от възрастта, оплакванията, сексуалната анамнеза, рисковите фактори, предходни инфекции, ваксинационния статус срещу HPV и хепатит B, както и от това дали е имало незащитен полов контакт. Целта не е да се назначават изследвания „на всяка цена“, а да се избере най-подходящият диагностичен пакет според конкретната ситуация.

Обичайно могат да се препоръчат гинекологичен преглед, микробиологично изследване на влагалищен секрет, оценка на вагинално pH, изследване за бактериална вагиноза и кандидоза, както и тестове за хламидия, гонорея, микоплазма, уреаплазма и трихомониаза. При определени показания се обсъжда HPV тестиране, особено при жени над определена възраст, при отклонения в цитонамазката или при наличие на рискови фактори.

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Важна част от профилактиката е и цервикалният скрининг. "Профилактичната цитонамазка и HPV тестът имат различна цел от микробиологичното изследване, но са част от цялостната грижа за женското здраве. Те позволяват ранно откриване на промени в маточната шийка, свързани с HPV инфекция, и имат ключово значение за профилактиката на предракови и ракови заболявания", обяснява д-р Колева.

Тя добавя, че в определени случаи може да се обсъди и кръвен скрининг за HIV, сифилис, хепатит B и хепатит C. "Тези изследвания са особено важни при незащитен полов контакт, нов партньор с неизвестен здравен статус, повече от един партньор, предходна полово предавана инфекция или планиране на бременност. При необходимост специалистът може да препоръча и повторно изследване след определен период, тъй като някои инфекции имат т.нар. диагностичен прозорец", казва тя.

Навременната диагностика позволява инфекциите да бъдат открити и лекувани преди да доведат до хронично възпаление, тазова болка, рецидивиращ дискомфорт, възпаление на маточните тръби или репродуктивни усложнения. Нелекуваните инфекции могат да имат значение и при бъдещо забременяване, протичане на бременността и риска от предаване на инфекцията. 'Затова профилактиката е не само грижа за настоящия комфорт, но и инвестиция в бъдещото здраве", категоричен е гинекологът.

"Не по-малко важно е лечението, когато е необходимо, да обхване и партньора. При някои инфекции терапията само на единия партньор не е достатъчна и може да се стигне до повторно заразяване. Това е честа причина за рецидивиращи оплаквания и усещане, че „лечението не помага“. Медицинският подход трябва да бъде насочен към прекъсване на цикъла на предаване и към трайно овладяване на инфекцията", съветва тя.

Самолечението при съмнение за полово предавана инфекция не е препоръчително. "Приемът на медикаменти без точна диагноза може временно да потисне симптомите, да промени клиничната картина и да затрудни последващото изследване. Неправилният избор на препарат може да наруши нормалната вагинална флора, да задълбочи дисбаланса и да създаде условия за повторни инфекции. Точната диагноза трябва да предхожда терапията", обяснява специалистът.

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Важни съвети

Предпазването остава основен елемент от интимната профилактика. "Използването на презерватив значително намалява риска от много полово предавани инфекции, особено при нов или непостоянен партньор. Важно е обаче да се знае, че не всички инфекции се предотвратяват напълно само с бариерна защита, тъй като някои се предават и чрез контакт кожа до кожа в интимната област. Затова профилактичните прегледи и информираността остават незаменими", заявява медикът.

Особено значение има и ваксинацията срещу HPV, когато е приложима според възрастта и индивидуалната ситуация. Тя е важна част от профилактиката на HPV-свързаните заболявания и може да бъде обсъдена със специалист като част от по-широката стратегия за интимно и репродуктивно здраве.

По думите на медика консултацията при нов партньор има и психологически аспект. "Тя помага на жената да получи яснота, спокойствие и конкретни медицински насоки, вместо да разчита на информация от интернет, несигурни съвети или самолечение. Дискретният разговор със специалист позволява да се обсъдят въпроси, които често остават премълчани — риск, профилактика, контрацепция, HPV статус, ваксинация, предходни инфекции и планове за бременност", казва д-р Колева.

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Най-важното послание по думите й е, че профилактичната консултация не трябва да бъде отлагана до появата на проблем. При нов партньор, незащитен полов контакт, повтарящи се оплаквания или желание за повече сигурност, разговорът с гинеколог е разумна и отговорна стъпка. Интимното здраве заслужава същото внимание, както всяка друга част от здравето — с уважение, дискретност и навременна медицинска грижа.