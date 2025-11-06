Кризата около детската болница: Общественият съвет се оттегля

Общественият съвет за изграждане на Национална детска болница подава оставка. Това съобщи неговият председател проф. Иван Литвиненко на брифинг, който членове на съвета дадоха пред Министерство на здравеопазването. Причините за това решение са няколко - липсата на комуникация със здравното министерство и компанията по изграждането на лечебното заведение. Проф. Литвиненко обясни, че липсва и единомислие по отношение на въпросите, които трябва да осъществят целостта на проекта – "сграда, и съдържание".

Общественият съвет беше създаден преди повече от две години с цел прозрачност на процеса по изграждането на бъдещото лечебно заведение.

"В продължение на две години Общественият съвет работа доброволно, но липсата на информация е единия от мотивите за оставката ни", заяви той.

Встрани от процеса

"Поставяхме въпроса за юридическия статут на тази болница – как да заработи, как да бъде финансово осигурена. Ясно е, че такава огромна структура при сегашния начин на заплащане по пътеки няма как да функционира", заяви той.

По думите му има известно раздвижване по строителството, но те стоят встрани от процеса. "За някои неща научаваме от медиите. Ние сме тези, които трябва да гарантираме прозрачността на този процеса", смята проф. Литвиненко.

Той съобщи, че им е бил отказан достъп до заданието за конкурса за проектиране. "Ще го научим, когато стане публично достъпно и няма да можем да реагираме на евентуални неточности или пропуски", каза той.

Другият проблем според тях е "съдържанието" на тази болница. "Още от първите дни трябва да се започне работа по осигуряване на персонал – да се види кои хора, кои структури, колко специалисти и колко специалисти по здравни грижи са необходими, без да се нарушат други функционалности в страната", обърна внимание медикът.