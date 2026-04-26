Всеки втори в болница: Как схемата с хоспитализациите е "един от най-шокиращите начини, по които се източва здравната система"

26 април 2026, 10:00 часа 54 прочитания 0 коментара
Снимка: ВМА
България е първа по честота на хоспитализациите в ЕС, като за миналата година данните сочат, че почти половината българи са лежали в болница. Съмнително раздутите данни обаче всъщност представляват инзключително успешна схема за източване на здравната система.

Тази теза застъпва журналистът Йордан Бързаков, който започва коментара си по темата с красноречивото "кради, кради".

"Един от най-шокиращите, видими и публични начини, по които се източва здравната система"

Още: Всеки трети в болница: Как системата стимулира хоспитализациите и дългото лечение

Той представя информация за периода от 17 април до 23 април, от която е видно, че за по-малко от седмица, според данните на Националната здравноинформационна система, хоспитализациите в страната са нараснали с 40 000 броя.

"Това е един от най-шокиращите, видими и публични начини, по които се източва здравната система. Числата са абсолютно шокиращи, а проблемът е решим, но очевидното желание да се държи системата в състояние на дойна крава води до тези резултати", категоричен е Бързаков.

Щета от поне 1,5 млрд. лв.

Той припомня, че през миналата година има регистрирани цели над 2,6 милиона хоспитализации.

Още: НЗОК: Няма фалшиви хоспитализации, може болните да са избягали

"Това значи, че почти всеки втори човек в тая държава е лежал в болница. Вие наистина ли го вярвате това? България, в лицето на НЗОК, твърди, че приблизително 406 на 1000 души са били в болница поне един път за една-единствена година. В резултат бюджетът на НЗОК се формулира така, че да покрива тия "хоспитализации". През миналата година сме дали 44% от целия бюджет на касата, който е над 9 млрд. лв. за тази прекрасна схемичка", пише журналистът.

По думите му няма нито една държава в ЕС, която да има повече хоспитализации на 1000 души население, нито да има толкова огромен дял на болничните си разходи в бюджета на касите си.

"Просто такова животно няма. България има 2,5 ПЪТИ повече хоспитализации на глава от населението в сравнение със средното за ЕС", твърди той.

"Реалистичната оценка, макар това да е спекулативно, за изгубени от ненужни, прекомерни или направо фиктивни хоспитализации само за миналата година, показва щета за бюджета на касата от поне 1,5 млрд. лв.", категоричен е Бързаков.

Още: Фиктивните хоспитализации: Деца в психиатрии и съгласни пациенти

"Потресаващото е, че НЗОК знае за всичко това, пише им го в докладите, самите те обявиха, че открили 3900 човека, които докато уж са били в болница, са били в същото време в казината. Въпреки това си залага огромните бюджети за хоспитализации и си ги плаща като отче наш", завършва той.

Десислава Любомирова Отговорен редактор
