"Педиатри няма, няма и да има": Последните лични лекари-педиатри се пенсионират

Търсите педиатър, при когото да запишете бебето си, но се оказва, че няма, няма и да има.

Това коментира педиатърът и ревматолог д-р Таня Андреева в профила си във Фейсбук.

"Много се радвам, че най-накрая още някой повдига темата за амбулаторната педиатрична грижа. Мен министерството на здравеопазването не ме чу, дано да чуе проф. Йотова", пише Андреева и цитира позиция на проф. Виолета Йотова, специалист по педиатрия, детска ендокринология и болести на обмяната, както и началник направление "Педиатрия" в УМБАЛ "Св. Марина" във Варна.

Кохортата от лични лекари - педиатри е в края на кариерата си

"Педиатрите, които станаха лични лекари са на края на кариерите си, а детските специалисти, които сега взимат специалност, са ограничени от редица административни пречки и на практика не работят в посока на детското развитие и профилактика", категорична е д-р Таня Андреева.

В момента няма истинско детско здравеопазване, а проблемът с педиатрите във Варна и региона ще се задълбочава, категорична е проф. Виолета Йотова.

"В зората на реформата преди 26 години, когато педиатрите се превърнаха в лични лекари, проблем нямаше. В момента обаче тази "кохорта" от педиатри е много възрастна и представа да работи", заяви още проф. Йотова.

По думите ѝ в момента има лични лекари, които работят с педиатри, но предимно по отношение на заболявания и то в по-големите градове.

"Изпадна истинското детско развитие, но с активната роля на УНИЦЕФ и Министерството на здравеопазването ще се опитаме да градим отново тази система", заяви тя.

Според нея в морето от информация родителите все по-трудно могат да се ориентират кое е истина и кое не, предаде БНР.

Специалистите са тези, които заедно със семейството трябва да отговарят за здравето на детето, категорична е проф. Йотова.

Тя обърна внимание и на значението на телемедицината – но истинската телемедицина, не безконтролното обаждане за съвети, поясни тя.

"Всеки поглед, всеки звук, всяко поведение, се отразява на здравето на детето. Родителите да внимават какво слагат в кутиите за училище и да наблягат на движението с децата си, особено през почивните дни", посъветва медикът.