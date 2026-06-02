"Трансплантациите няма да са приоритет": Недоумение и гняв след връщането на стария шеф на "Медицински надзор"

Възмущение в медицинските среди след връщането на Иванка Динева на поста шеф на "Медицински надзор".

Вчера със заповед на министъра на здравеопазването Катя Ивкова от длъжността директор на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" (ИАМН) беше освободен д-р Атанас Атанасов и на негово място беше назначена Иванка Динева, която заемаше поста в периода 2023 – 2026 г.

Казусът "Динева"

МЗ мотивира решението си с ускоряване на процесите по дигитализация в дейността на агенцията, повишаване ефективността на контролната дейност и оптимизиране на механизмите за образуване, проследяване и приключване на проверки.

"Сред основните задачи, възложени от министър Ивкова, ще бъдат активизиране на международното сътрудничество в областта на донорството и трансплантациите, както и продължаване на конкретните действия, предприети през 2025 г., за сътрудничество в областта на белодробните трансплантации на български пациенти чрез партньорства с водещи европейски трансплантационни центрове", се посочва в съобщението на МЗ.

Динева беше освободена преди 3 месеца от служебния здравен министър Михаил Околийски заради недобро справяне с работата, включително с комуникацията с обществото и медиите. Първото ѝ назначаване на директорския пост в агенцията е през есента на 2023 г. - няколко месеца след като беше номинирана от ГЕРБ-СДС за управител на Здравната каса, а впоследствие оттегли кандидатурата си.

Под нейно ръководство за 1 година агенцията e похарчила над 460 000 лева за популяризиране на донорството и трансплантациите чрез концерти, мотошествия, листовки и конференции.

На подобно събитие Динева се обърна към трансплантираните у нас, като призова: "Те да бъдат по-смирени и да показват, че оценяват жеста на близките и труда на лекарите".

Възмущение след решението

Гневна позиция разпространиха от Асоциацията на Пациентите с Бъбречни Заболявания и приятели (АПБЗ).

"С мотивите за повторното назначаване на г-жа Иванка Динева за директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ ръководството на Министерството на здравеопазването дава ясен знак, че трансплантациите в България не са приоритет за настоящото управление", пише в позицията.

От АПБЗ напомнят, че Динева бе начело на ИАМН от септември 2023 г. до март 2026 г. – "достатъчно време, за да видим конкретни стъпки за промяна в положителна посока. Такава нямаше. Донорските ситуации не се увеличават, трансплантациите намаляват от година на година".

"През 2023 г. г-жа Иванка Динева бе назначена начело на ИАМН с аргумента, че ще подготви административното разделяне на медицинския надзор и трансплантациите, с цел образуване на нова Агенция, която да администрира процеса по донорство и трансплантации. Това не се случи. През целия период на своето управление г-жа Динева не внесе нито един текст за промяна на нормативната уредба, касаеща донорството и трансплантациите, въпреки че ние като НПО многократно сме давали такива конкретни предложения. Аналогични предложения са внасяли и лекари-специлисти, работещи в сектора. Нещо повече – беше проведена и среща с представители на големите лечебни заведения, които осъществяват дейности по донрство и трансплантации, на която бяха посочени конкретните проблеми и бяха дадени предложения, но нито едно от тях не беше възприето и коригирано от г-жа Динева, въпреки поетият от нея ангажимент. Сега рабзираме, че е назначена, за да „активизира международното сътрудничество в областта на донорството и трансплантациите, както и да продължи конкретните действия, предприети през 2025 г., за сътрудничество в областта на белодробните трансплантации на български пациенти чрез партньорства с водещи европейски трансплантационни центрове"", пишат още от асоциацията.

И описват естеството на настоящия проблем:

"Проблемът в България е ясен - липсват донори. А липсват донори, защото в болниците не се констатира мозъчна смърт. Всякакви приказки за сътрудничество, партньорства и т.н. са кухи клишета, които са много далече от същината на проблема.

Като отговорна пациентска организация, ангажирана с проблемите на донорството и трансплантациите в България, сме длъжни да изразим нашите опасения и да предупретим пациентите, които очакват трансплантация, че с това назначение промяната към по-добро в сектора, е несигурна. Този избор на нов-стар директор на ИАМН показва ясната и категорична позиция на настоящото ръководство на министерство на здравеопазването, за което донорството очевидно НЕ Е НАЦИОНАЛЕН ПРИОРИТЕТ!

Силно се надяваме г-жа Динева и министър Катя Ивкова да оборят нашия скептицизъм и да ни опровергаят. Ще продължим да следим внимателно работата на ИАМН в областта на органното донорство и трансплантациите на органи, ще даваме гласност на проблемите и ще продължим да предлагаме начини за решаването им, както сме правили досега".